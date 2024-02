San Marino Academy. Giovanili: il futsal centra la seconda vittoria di fila nel campionato Under 19

SETTORE FEMMINILE

L’Arezzo si impone sulle ragazze della formazione Primavera con un 3-0 che ha in Carcassi la marcatrice più ispirata. La numero 7 toscana apre i conti al 25’ del primo tempo con un tiro deviato per poi ripetersi nel cuore della ripresa, prima che Bonadies metta il sigillo definitivo sul successo amaranto. Domenica senza punti anche per le Under 15, costrette ad arrendersi al Femminile Riccione “B”. A Faetano finisce 8-3, con reti sammarinesi di Alessi e Lozzi (due centri per lei, il secondo su rigore), a fronte delle marcature rivierasche firmate da Morelli (doppietta), Palazzolo, Polverari, Iobbi, Dello Iacono, Di Martino e Barretta. Le Under 12 continuano invece a filare con il vento in poppa. Il Cailungo Bianco cede 3-1 nel primo tempo, mandando a referto Sammaritani contro le reti biancoazzurre di Bartoli, D’Angeli e Magalotti. Identico anche lo score della seconda frazione: qui fa tutto la San Marino Academy, compresa una sfortunata autorete di Lazzaretti che viene abbondantemente compensata dai centri di Magalotti, Castello e Andreini. Porta inviolata, invece, nel terzo tempo, chiuso con un 2-0 che ha in D’Angeli e Castello le marcatrici. Nessuna rete al passivo neppure per le Under 17, che in casa del Fossolo 76 centrano la sesta vittoria su sei. Apre i conti Benedettini, che poi torna a referto nel primo tempo assieme a Donati e Demiraj. Yazici fa 5-0 ad inizio ripresa: poi trovano spazio nel tabellino anche Terenzi (poker), nuovamente Demiraj, Paone e Toraldo per il 12-0 finale.

Campionati nazionali

La trasferta veneta non porta in dote agli Under 16 un ritorno alla vittoria. La squadra di Vangelista cede anzi 4-0 al Padova, che manda a referto Olteanu, due volte Chiodin (la seconda su rigore) ed infine Di Giuseppe.

Campionati regionali e provinciali

Convincente successo degli Esordienti Provinciali “A” nel match casalingo con l’A.S.A.R. I ragazzi di Campagna si aggiudicano tutte e quattro le frazioni di gioco. La prima finisce 1-0, con rete di Celli; nella seconda sono Rossi e Console (doppietta) a scrivere il 3-0; nella terza i giovani Titani concedono l’unica rete di giornata, ma in compenso trovano due volte la via del gol con Celli e De Biagi, 2-0 infine nella quarta ripresa, con Monteleone (doppietta) a marcare la differenza in favore dei Biancoazzurri. Di segno opposto il fine settimana degli Esordienti “B”, usciti sconfitti dal campo del River Delfini. I rivieraschi fanno proprie le prime tre frazioni di gioco con i punteggi – rispettivamente – di 1-0, 2-0 e 1-0. A reti inviolate il quarto ed ultimo tempo.

Non va meglio agli Under 13 Professionisti, regolati in casa dal Sassuolo “B”. I giovani Neroverdi si impongono 1-0 nelle prime due riprese; nella terza l’Academy manda in gol Selva, ma non basta per ottenere punti, perchè il Sassuolo chiude sul 2-1. Il quarto tempo vede nuovamente la formazione emiliana imporsi per 1-0, come nei primi due tempi. Alla fine il punteggio totale recita 4-0. A proposito di incroci con formazioni emiliane, il Modena supera la San Marino Academy nella categoria Under 14 Professionisti. I giovani Canarini avevano già preso il largo con le reti di Shakka, De Biagio, Monari e Mangiacasale prima dell’autogol che non consente loro di chiudere la domenica con il clean sheet. L’acuto finale è comunque ancora di marca modenese, con Idbafdil a scrivere il definitivo 5-1 nel recupero.

È doppio 2-2 nella categoria Under 15 Provinciali. La formazione “A” impatta in casa della Stella, che passa in vantaggio dopo neanche 1’ ma viene subito riacciuffata dai giovani Titani, a segno con Selva. Velocissima anche la contro-replica riminese, con il rigore di Di Stadio a ridare il vantaggio ai padroni di casa quando, complessivamente, non sono passati neanche 6’. Il secondo ed ultimo pareggio dell’incontro arriva in avvio di ripresa: è Gritti a consegnare il punto alla squadra allenata da Fabio Baschetti. Gli Under 15 “B” affrontavano invece la Sanges a Domagnano. De Guarrini porta avanti la San Marino Academy al 20’, Garuffi pareggia poco oltre la mezz’ora. L’altro botta e risposta arriva nella ripresa: di nuovo Academy avanti con Gnola, di nuovo Sanges sulla linea di galleggiamento con Signorotti per l’ultimo degli scossoni di giornata.

Riscattano subito la sconfitta di Misano gli Under 14 Provinciali, che impongono un secco 3-1 al River Delfini. La squadra di Piselli mette al sicuro i tre punti con i centri di Borgelli, Achilli e Frulli, prima di subire, nel recupero, il rigore di Casali che non cambia il senso della loro mattinata. Gli Allievi Provinciali non riescono a dare seguito al successo ottenuto contro lo Young Santarcangelo. Il Tropical Coriano si impone per 6-2, aprendo i conti con Fucci e gonfiando il parziale, nel primo tempo, fino al 5-0, effetto di altre due marcature di Fucci e di quelle di Ricciotti e Fukay. Foschi amplia ulteriormente la forbice ad inizio ripresa, prima che l’Academy provi una risalita con la doppietta di Ugolini, non sufficiente, però, per cambiare le sorti della sfida. Sospesa, infine, la gara degli Under 19 Provinciali, ora sottoposta all’esame degli organi competenti. Prima dello stop forzato la San Marino Academy stava conducendo sulla Promosport per 8-1.

SETTORE FUTSAL

Una vittoria e una sconfitta nella domenica dei ragazzi del futsal. Nel campionato Under 21 ad imporsi è l’Osteria Grande, corsara sul parquet di Acquaviva. Finisce 6-2: apre Lotti prima del robusto ribaltone ospite con firme di Aloisio, Guidi e Romito (doppietta). Cavalli prova a suonare la carica per la San Marino Academy, costretta tuttavia ad incassare anche le reti di Monti e Ciracò. Nel pomeriggio arriva invece un convincente 5-2 sul campo dell’Aposa. Qui si trattava di campionato Under 19: Delucca porta avanti la squadra di casa al 6’, Barbano replica al 12’. A stretto giro Valentini completa la rimonta e avvia una prestazione personale particolarmente ispirata sul piano realizzativo. Prima, però, c’è il pareggio di Bassi. Da lì, Valentini di scatena con altre due marcature, intervallate dal 4-2 a firma di Ballarini. È il secondo successo consecutivo per i Titani nel torneo Under 19, il primo in esterna.

Campionato femminile Primavera 1, 7. giornata | San Marino Academy – ACF Arezzo 0-3

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio; Spataro, Falvo (dal 74’ Benedettini), Bruciaferri (dal 68’ Yazici), Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico (dal 68’ Luccaroni), Rizzi (dal 54’ Gianni), D’Angelo, Cuciniello (dal 54’ Terenzi)

A disposizione: Basile, Ceppari, Penta, Lakbuichy

Allenatore: Filippo Zaghini

ACF AREZZO

Pieri; Galassi, Bartolini, E. Nasoni, Lunghi, Tolomei (dal 76’ Tomassini), Carcassi, Baccaro (dal 53’ S. Nasoni), A. Rossi (dal 68’ Bonadies), Santini (dal 46’ Fragnito), Taddei (dal 76’ Materozzi)

A disposizione: Gradolone, E. Rossi, Fanelli, Serafini

Allenatore: Ilaria Leoni

Arbitro: Marco Casali di Cesena

Assistenti: Beatrice Toschi di Imola, Simona Cavallari di Ravenna

Ammoniti: Bruciaferri

Marcatori: 25’ e 65’ Carcassi, 72’ Bonadies

Campionato Under 16 Serie C, 7. giornata | Padova – San Marino Academy 4-0

PADOVA

Melato (dal 55’ Cimarelli); Boro, Gallo (dal 55’ Di Giuseppe), Previato (dal 60’ Maron), Duminica, Targa (dal 55’ Dortit), Olteanu (dal 60’ P. Carlin), Pavarin, Chiodin (dal 60’ Gardin), F. Carlin, Barbin

Allenatore: Roberto Curci

SAN MARINO ACADEMY

Conti (dal 70’ Giulianelli); Guidi, Raschi (dal 50’ Baldazzi), Pennacchini, Zavoli (dal 60’ Delvecchio), Mirchev (dal 50’ Berardinelli), Podeschi, Deronjic, Grandoni (dal 70’ D’Angeli), Molinari, Tamagnini (dal 50’ Coletta)

Allenatore: Andrea Vangelista

Arbitro: Jacopo Pavan di Chioggia

Assistenti: Angelo Basile e Paolo Bortoletto di Padova

Ammoniti: Targa, Molinari

Marcatori: 4’ Olteanu, 18’ e 29’ (rig.) Chiodin, 80+3’ Di Giuseppe

