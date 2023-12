San Marino Academy. Giovanili: in campo nel weekend solo futsal e Under 15 di Magnani

Saranno solamente due le formazioni impegnate in questo weekend pre-natalizio per il settore giovanile della San Marino Academy. Questa sera saranno di scena a Ferrara i ragazzi dell’Under 21 di futsal, nel recupero della 10. giornata contro il X Martiri. La squadra di Matteo Selva è reduce dalla buona vittoria nello scorso turno con il Calcio a Cinque Forlì sul parquet di Acquaviva e punta ad primo successo in trasferta. Calcio d’inizio della sfida è questa sera per le 19:30.

Domani invece saranno gli Under 15 Nazionali guidati da Matteo Magnani che saranno impegnati a Cesena contro i padroni di casa bianconeri alle ore 15:00. La sfida, valevole per la 14° giornata di Campionato di Serie C girone B, vedrà i giovani Titani affrontare i romagnoli con la volontà di confezionare la prima vittoria stagionale. Academy che attualmente è fanalino di coda del raggruppamento, mentre il Cesena è al quarto posto.

Ufficio Stampa