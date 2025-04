San Marino Academy. Giovanili: la Primavera 4 pareggia al 100’, doppio hurrà nelle categorie U15 e U17

©SMAcademy

SETTORE FEMMINILE

Uniche a scendere in campo nel week-end in gara ufficiale, le Under 17 stravincono il confronto casalingo con il Real Sala Bolognese mantenendo anche la porta inviolata. Nell’8-0 maturato ad Acquaviva si mette particolarmente in luce Giulia Penserini, che segna ben cinque delle otto reti sammarinesi. È proprio la numero 7 ad aprire i conti al 2’ di gioco; poi Anna Padovani si inserisce nel pokerissimo personale della compagna siglando il momentaneo 2-0, mentre gli acuti del 7-0 e dell’8-0 recano le firme – rispettivamente – di Alessia Della Valle e di Aurora Alessi.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Fine settimana molto più che proficuo per le formazioni iscritte ai campionati nazionali. La Primavera 4 riacciuffa il Trento addirittura al 10’ di recupero. In precedenza, Spagnolli aveva sbloccato l’incontro di Dogana colpendo nel cuore della ripresa. All’8 di recupero Chanii aveva lasciato gli ospiti in inferiorità per un rosso diretto, e nel giro di 2’ Marfella infila la porta trentina per un 1-1che consente alla banda di Cancelli di staccare nuovamente l’Union Clodiense a soli 90’ dal termine del campionato. Bottino pieno, invece, per le formazioni Under 15 e Under 17, entrambe opposte al Caldiero Terme. Gli Under 15 la vincono nel finale, dopo che Mazzoni e Prendi si erano alternati nel tabellino tra il 32’ e il 38’. L’1-1 resiste fino al 79’, quando è Shehi a completare la rimonta e a far esultare la squadra di Vanni. Successo meno sofferto per gli Under 17 nel match delle 15:00. Baiardi porta avanti i ragazzi di Di Maio al 18’, ma il Caldiero impiega appena un minuto per impattare con Toffaloni. Meloni, dal dischetto, firma il nuovo vantaggio dell’Academy al 34’, mentre Arcangeli, sei giri di lancetta più tardi, fissa quello che sarà il definitivo 3-1.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Secondo 3-3 consecutivo per gli Under 17 Provinciali, ospiti dell’Athletic Poggio. Biordi e De Biagi scavano un solco che i padroni di casa riescono a riempire con gli acuti di Scotto D’Antuono e Campidelli. È ancora Biordi a dare il nuovo vantaggio ai ragazzi di Venerucci, cancellato però in piena zona Cesarini da Vicedomini, che esulta al 5’ di recupero. Si rialzano dopo una lunga striscia di sconfitte gli Under 15 Provinciali. La terza vittoria stagionale dei ragazzi di Baschetti matura proprio al capolinea del campionato e grazie ad un’unica rete: quella che Liotta segna dopo 21’ di gioco. Molto più ampio il divario tra San Marino Academy e Rivazzurra nella categoria degli Under 14 Provinciali. La squadra di Piselli scrive un 8-1 inaugurato da Trebbi, cui si aggiungono, nel tabellino dei marcatori, Rossi, Gasperoni (a segno su rigore), Caddy (doppietta), Grandoni, Castelli e Petreti. Per il Rivazzurra, la rete del provvisorio 4-1 la segna Donà Montebelli. Non dice bene il recupero della 15° giornata agli Under 16 Interprovinciali, superati 5-0 dalla Vis Novafeltria. A Montecchio, gli ospiti aprono le marcature al 5’ con Alessi, poi scappano via nella ripresa – fino al pokerissimo – grazie ai centri di Angelini, Damiani e Pasquini (doppietta). Sconfitti tra le mura amiche anche gli Esordienti “B”, opposti al Morciano. Il primo tempo è in equilibrio, con Colombini a segno nell’1-1. La seconda frazione va al Morciano (1-0), cui l’Academy risponde a tono nel terzo (2-1, doppietta di Mirchev). Verdetto dunque rinviato alla quarta frazione: qui si impone la squadra ospite (2-1), rendendo vana la seconda rete di giornata di Colombini. Totale: 3-2.

Campionato Primavera 4, 21. Giornata | San Marino Academy – Trento 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Casadei, Zafferani (64’ Forcellini), Mularoni, Bianchi (56’ Dell’Amore), Medri, Marani (46’ Fratticci), Bugli, E. Della Balda, Marfella, Righi (80’ Marinucci), Ricci (80’ Protti)

A disposizione: Cenci, Valentini, F. Della Balda

Allenatore: Nicola Cancelli

TRENTO

Santer, Miola, Fontana (62’ Chanii), Puzic, Festi, Zanon, Coser, Mahecha Florez (62’ Marques Dos Santos), Prinoth (83’ Oduro), Spagnolli (83’ Grossi), Stankov

A disposizione: Quintarelli, Sonn, Tomassini

Allenatore: Marco Girardi

Arbitro: Pierfrancesco Rossi di Forlì

Assistenti: Lorenzo Ghetti e Norman Libassi di Forlì

Ammoniti: Puzic, Dell’Amore

Espulsi: Chanii (rosso diretto)

Marcatori: 66’ Spagnolli, 90+10’ Marfella

Campionato Under 17 Serie C, 26. giornata | San Marino Academy – Caldiero Terme 3-1

SAN MARINO ACADEMY

Conti, S. Tamagnini (86’ Colombini), Baiardi, Pennacchini (59’ Deronjic), Montali, Mirchev, Guidi (59’ Delvecchio), Meloni, Markaj (59’ Grandoni), Arcangeli (73’ N. Tamagnini), Canarezza (73’ Cavallo)

A disposizione: Baldacci, Zavoli, Molinari

Allenatore: Roberto Di Maio

CALDIERO TERME

Tagliente, Zuppini (76’ Gallo), De Antoni (46’ Gonzales), Leucci (9’ Longo), Lovato (46’ Di Carlo), Angero, Aldegheri (64’ Da Pra Favè), Pasetto (76’ Lampariello), Toffaloni, Trevisani, Rizzi (76’ Dallachiara)

A disposizione: Sassi, Adami

Allenatore: Rami Bacha

Arbitro: Giovanni Giliberti di Forlì

Assistenti: Pasquale Marchica di Bologna, Matteo Boscherini di Forlì

Ammoniti: Leucci, Guidi, Markaj, Canarezza, Delvecchio, Angero, Baiardi, Lampariello

Marcatori: 18’ Baiardi, 19’ Toffaloni, 34’ rig. Meloni, 40’ Arcangeli

Campionato Under 15 Serie C, 26. giornata | San Marino Academy – Caldiero Terme 2-1

SAN MARINO ACADEMY

Azzouine, Piergiacomi, Prendi, Mazza, M. Ceccoli, Della Balda, A. Ceccoli, Ionni, Taini (65’ L. Michelotti), Angelini (56’ Shehi), Nicolini (65’ Achilli)

A disposizione: Della Valle, De Luca, Frulli, Gasperoni, Renzi

Allenatore: Dario Vanni

CALDIERO TERME

Montresor, Laamime, Segat (60’ Bozzolan), Chiecchi (70’ Ouzhara), Scarpolini, Pedroni (49’ Pasetto), Oisamoje (49’ Contente), El Hamich, Danieli (60’ Baldo), Mazzoni, Gonzalez (70’ Ghzala)

A disposizione: Girardi, Bragato, Marinkovic

Allenatore: Matteo Munaretti

Arbitro: Mario Fedele di Forlì

Assistenti: Carmine Calabrese e Iacopo Casadei di Forlì

Ammoniti: Oisamoje, Ionni

Marcatori: 32’ Mazzoni, 38’ Prendi, 79’ Shehi

