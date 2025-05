San Marino Academy. Giovanili: la Primavera cerca conferme in Romagna League, U17 oggi in campo per la semifinale

SETTORE FEMMINILE

Sullo slancio della bella vittoria d’esordio, i ragazzi della Primavera puntano decisi all’obiettivo: quello di ripetersi anche nella seconda giornata della Romagna League. La “prima” casalinga dei ragazzi di Cancelli non avverrà a Dogana – abituale sede interna delle loro partite di campionato – bensì a Montecchio. A far loro visita, sabato alle 15:30, sarà il Misano.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Il Misano è anche nell’agenda degli Under 16 di Frino che, proprio come i “colleghi” della Primavera, sono alla ricerca di continuità. Nel loro caso il mirino è puntato sulla terza vittoria su tre in Coppa post campionato. I giovani Titani faranno gli onori di casa, domenica mattina (ore 10:30) a Montecchio. Impegni in trasferta, invece, per gli Under 15 Provinciali di Baschetti e gli Under 14 Provinciali di Piselli. Entrambe le formazioni hanno bisogno di rialzarsi dopo la battuta d’arresto della scorsa giornata. Gli Under 15 saranno di scena sabato alle 15:30 sul campo del Victoria, mentre gli Under 14 oggi pomeriggio (17:00) in casa del River Delfini. Sabato toccherà agli Under 14 Provinciali di Valentini andare a caccia di un pronto riscatto tra le mura di casa, che nel loro caso sono quelle del Campo Sportivo di Montegiardino. I Titani incroceranno gli scarpini con i pari età del Montescudo a partire dalle ore 16:00.

