San Marino Academy. Giovanili: la Primavera femminile torna alla vittoria, c’è l’ottavo di finale nell’agenda degli U16 di Frino

SETTORE FEMMINILE

Doppio impegno settimanale per la formazione Primavera. Mercoledì scorso le Titane hanno superato la Ternana con un netto 4-0, inaugurato da D’Aguì con una doppietta, proseguito da Terenzi e poi, dopo l’espulsione del portiere umbro Giampapa, completato da Pitonzo, in gol pochi minuti dopo il proprio ingresso in campo. Sabato le ragazze di Piva torneranno in campo per sfidare il Bologna e chiudere il percorso di campionato: si gioca alle ore 15:00 a Domagnano. Continua il momento positivo dell’Under 17, reduce da cinque successi consecutivi: la prossima sfida è in programma domenica alle ore 10:30 contro lo Juventus Club Parma, allo Stadio di Dogana. Obiettivo: chiudere la regular season con la sesta vittoria e tenere a distanza il Rimini, quarto a -1. Come per la Primavera, anche quella dell’Under 15 è una settimana ricca di impegni: ieri la squadra di Argilli ha ceduto 2-1 sul campo della capolista Cesena, che è scappata sul doppio vantaggio con le reti di Bray nel primo tempo e di Intermite nel secondo; di Magalotti, su rigore, il gol che nel terzo tempo ha reso meno amaro il giovedì delle giovani Titane, ora agganciate al terzo gradino da quel Rimini che sarà loro avversario il prossimo 7 maggio. Prima, però, dovranno sfidare il Vecchiazzano, che farà visita alle Biancoazzurre domenica alle 10:30 a Faetano. Riavvolgendo il nastro di sette giorni esatti, e rimanendo in tema Under 15, va dato conto del successo delle Titane in un altro torneo dopo quello di Pasquetta. La 4° Super Cup Girls – trofeo messo in palio a San Cesario sul Panaro, nel Modenese – è finita nella bacheca biancoazzurra dopo un percorso fatto di sole vittorie e diviso in due fasi. La prima – il Girone A – ha visto le ragazze di Argilli imporsi in serie su Fossolo 76 (3-0, reti di Bianchi, Castello e Magalotti), su Fabbrico Azzurro (3-2, doppietta di Castello e rete di Magalotti) e Real Sala Bolognese (3-0, reti di Terenzi, Castello e Magalotti). L’en plein ha schiuso alle porte del Girone Gold, in compagnia della seconda classificata del Girone A e delle prime due classificate del Girone B. Una di queste ultime era il PSG Smile, regolato 4-1 dall’Academy grazie ai centri di Magalotti, Turchi, Lazzaretti e Forcellini. A seguire il Fabbrico Azzurro, nuovamente battuto ma stavolta col punteggio di 3-1, frutto dei gol di Bianchi, Castello e Magalotti. Infine il Bologna, in una finale tra prime classificate dei gironi che ha visto le Titane imporsi per 3-0: a segno Andreini, Forcellini e nuovamente Andreini.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Ultima fatica di campionato per le formazioni impegnate nei tornei nazionali. L’Under 17, reduce dalla vittoria contro l’Arzignano Valchiampo, sarà di scena sabato alle ore 15:00 in trasferta contro la Vis Pesaro, esattamente come l’Under 15 di Vanni, che però inizierà la propria partita mezz’ora dopo. L’Under 16 di mister Bonesso affronterà la Lucchese domenica alle 15:00 allo stadio di Fiorentino.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Dopo aver battuto agevolmente il Corpolò “B”, gli Under 17 Provinciali hanno ceduto per 3-1 – fuori casa – alla formazione “A”. Giallorossi avanti al 18’ con Mariotti e poi ripresi al 69’ da De Biagi. La rete dell’1-1 ha fatto da anticamera a due calci di rigore ravvicinati: il primo, fischiato in favore della San Marino Academy, non è stato trasformato da Biordi (ipnotizzato da Riccardi), mentre il secondo, battuto da Roccoli, ha permesso al Corpolò di tornare in vantaggio. Vantaggio che nell’ultima parte di gara è stato puntellato da Bertozzi, prima che Santi guadagnasse un rosso per doppio giallo e lasciasse i Titani in dieci. Il terzo impegno nello spazio di una settimana vedrà i ragazzi di Venerucci tornare in campo domenica alle ore 10:30 a Domagnano per affrontare la Promosport. L’Under 16 Interprovinciale scalda i motori per la post season: sabato sarà il Frutteti a far visita ai ragazzi di Frino per l’ottavo di finale di campionato; si gioca alle 17:30 a Fiorentino. Lunedì, invece, l’Under 16 muoverà il primo passo nella Coppa Post Campionato: in questo caso l’impegno sarà esterno, e vedrà i giovani Titani fare visita al Morciano alle 16:30. Sempre a proposito di Coppa, gli Under 15 Provinciali di Baschetti giocheranno sabato alle ore 15:30 sul campo del River Delfini. Per quanto riguarda le due formazioni Under 14 iscritte ai campionati provinciali, i ragazzi guidati da mister Piselli saranno impegnati martedì alle ore 11:00 a Fiorentino contro l’Accademia Marignanese, mentre la squadra di mister Valentini scenderà in campo sabato alle ore 15:30 a Montegiardino contro il Città di Cattolica. Entrambe le gare rientrano nel programma di Coppa. Impegno in vista anche per gli Esordienti Provinciali “B”, che giovedì prossimo faranno visita al Tropical Coriano (15:15), mentre, tra lunedì e martedì scorsi, le formazioni di Campagna e Astolfi hanno ceduto 4-1 e 3-2 contro Sanges e Bellaria Igea Marina.

Campionato Primavera 2, 20. giornata | Ternana – San Marino Academy 0-4

TERNANA

Giampapa, Bianconi, Carducci, Fabiani (46’ Fiore), Fosso (46’ Castellani), Ionadi (57’ Seccacini), Lapucci, Moscatelli (57’ Busecchini, (60’ Anselmi)), Perla, Ruffini, Senigaglia

A disposizione: Greco, Canalicchio, De Angelis, Locci

Allenatore: Cristina Coletta

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio, Benatti (76’ Ceppari), D’Aguì, De Marsico, Fabbri, Iorio (76’ Lozzi), Lombardi (69’ Carli), Paolini, Primavera (84’ Pitonzo), Spataro, Terenzi (84’ Bianchi)

A disposizione: Forcellini, Tamagnini, Yazici

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Marco Ferrara di Roma 2

Assistenti: Cristiano Rosati e Leonardo Valenti di Roma 2

Ammoniti: Bianconi, D’Aguì

Espulsi: Giampapa (rosso diretto)

Marcatori: 37’ e 76’ D’Aguì, 82’ Terenzi, 89’ Pitonzo

