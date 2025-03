San Marino Academy. Giovanili: la Primavera perde una partita stregata, pari i rimonta per gli Under 15

SETTORE FEMMINILE

La Lazio sfrutta i minuti finali per battere le ragazze della Primavera in un incontro stregato. Le Biancocelesti trovano il primo vantaggio al 7’ con il mancino potente di Magosso sugli sviluppi di un corner. Le Titane provano a rispondere con un paio di conclusioni deviate. Di là, ottima parata di Basile sulla conclusione ravvicinata di Repetti. Scavallata la mezz’ora, Gregori tocca sulla traversa il mancino a giro di Cuciniello; poi, sulla respinta del legno, Sardo manda clamorosamente alto a porta vuota. Altra occasionissima al 41’ con D’Angelo, che, sola nel cuore dell’area, apre troppo il piattone sul preciso assist di Stoico. Ma c’è una grande chance prima dell’intervallo anche per la Lazio: Repetti si presenta sola all’ingresso dell’area di rigore, ma mette poco angolo in un destro che trova Basile pronta. Nella ripresa la San Marino Academy parte all’attacco. Dopo un paio di conclusioni leggermente fuori bersaglio, Modesti scippa palla a centrocampo e si invola verso la porta. Gregori mette i pugni sul destro violento della 4 di casa, poi è rapidissima a bloccare Sardo prima di un facile tap-in. Il forcing prolungato delle ragazze di Zaghini porta i suoi frutti al 76’, quando Sardo, di testa, manda la palla sulla parte interna del palo prima che la stessa oltrepassi la linea: 1-1 e scontro diretto nuovamente riaperto. Sulle ali dell’entusiasmo le ragazze di casa tornano su e gonfiano nuovamente la rete. Altra fuga irresistibile di Stoico in fascia e cross ben calibrato per la subentrata Terenzi, che scavalca l’uscita di Gregori e direziona la sfera verso la porta: lì c’è Benedettini pronta a scaraventarla nel sacco, ma l’esultanza della giovanissima sammarinese viene spenta dal fischio dell’arbitro, che ravvisa un fallo in attacco – sfuggito ai più – e quindi invalida il 2-1. Sette minuti e la rete della Lazio si gonfia nuovamente: stavolta è di Terenzi la deviazione finale dopo la respinta corta di Gregori sul tiro potente di Stoico. La bandierina alzata dell’assistente, però, soffoca ancora una volta il grido di esultanza della formazione di casa. Come spesso accade in queste partite, la beffa si nasconde dietro l’angolo. All’89’ Repetti lancia in profondità per lo scatto di Lucarelli, che salta Basile in uscita e scarica in rete la palla del 2-1. Ma non è finita, perché l’episodio forse più incredibile di tutta la gara avviene nel recupero: Modesti calcia dal limite dell’area e Gregori, con un colpo di reni, tocca sulla traversa; Sardo si avventa sulla palla vagante ed è ancora una volta il montante a dire di no alla San Marino Academy, certificando una sconfitta di misura che definire beffarda è eufemistico.

Con il rinvio delle due gare dell’Under 15, l’unica altra formazione in campo nel fine settimana era quella delle Under 12, costrette ad arrendersi al Tre Fiori/Fiorentino in tutte e tre le frazioni di gioco. La prima termina 5-2, con Aida D’Angeli e Giorgia Castello a referto per le Biancoazzurre contro le reti di Selva (doppietta), Berardi, Chiaruzzi e Baldani. Lo stesso Chairuzzi e Balzan co-firmano il 2-0 del secondo tempo, copia-incollato nella terza e ultima frazione di gioco: qui segnano Balzan e Baldani.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Arriva un altro 2-0 per la Primavera, ma stavolta di segno opposto rispetto a quello con l’Arezzo. Il Lumezzane batte i ragazzi di Cancelli mandando a rete Folli nel primo tempo e Mazzocchi all’alba del recupero. Lo stesso avversario era opposto alla San Marino Academy anche nelle categorie Under 15 e Under 17. Entrambe le gare si sono disputate a Dogana. Nella categoria Under 17, la formazione lombarda espugna l’Ezio Conti per 4-2, prendendo il largo già nel primo tempo con la doppietta di Occhionero e la rete di Lanfranchi. La squadra di Bonesso (sostituito da Vangelista) tenta una risalita in avvio di ripresa con le reti, in rapida successione, di Marani e di Filippo Valentini, non sufficienti però per cambiare il destino della sfida. Anzi, nell’ultima parte di gara il Lumezzane puntella il successo mandando a referto Dervishi. Nel confronto Under 15 matura invece uno scoppiettante 4-4. Franceschini porta avanti gli ospiti dopo 13’, ma i ragazzi di Mastini sono bravi ad invertire l’inerzia della sfida trovando, prima dell’intervallo, il sorpasso con la doppietta di Marra. In avvio un mani in area costa a Zavoli il rosso diretto e alla San Marino Academy un penalty che Zoli trasforma. Forte della superiorità numerica, il Lumezzane prova a scappare con Zangrandi e Baikoro. Ma la San Marino Academy ha il merito di non uscire dalla partita, soprattutto psicologicamente. La caparbietà dei Titani consente loro di risalire tutta la china: prima accorciano con un’autorete avversaria, primo trovano il pari grazie all’acuto di Raschi.

Campionati regionali e provinciali

I tantissimi rinvii dovuti al maltempo in Emilia-Romagna hanno ridotto ai minimi termini il programma delle formazioni regionali e provinciali. Di fatto, sono scesi in campo solo i “Professionisti” e gli Esordienti. Gli Under 14 non sono riusciti a dare seguito alla vittoria conseguita con il Fiorenzuola. La S.P.A.L. ha imposto largamente il fattore campo, scrivendo un 6-0 che ha avuto in Spero, Blaj, Pazzi, Guiducci (doppietta) e Bizzi i marcatori di giornata. Gli Under 13 Professionisti hanno chiuso in equilibrio, invece, il confronto casalingo con la Reggiana “B”. A referto Sciretta nell’1-1 della prima frazione. La seconda è appannaggio degli emiliani, in grado di farsi bastare una sola rete. Nuovamente 1-1 nella terza, con Selva in gol per i Titani. Il secondo centro di giornata di Sciretta vale invece il successo dei ragazzi di Mastini nella quarta. Nel totale è 3-3. Vittoria al sabato per gli Esordienti “B” nel match interno con il Victoria. Innocenti e Cascioli scrivono, sponda Academy, il 2-1 del primo tempo. Gasperoni e Gualandi sono invece i co-firmatari del 2-0 che chiude il secondo. Larga vittoria degli ospiti (3-0) nel terzo, prima che la San Marino Academy torni a fare la voce grossa nel quarto: il 2-0 ha in Gualandi e Celli i marcatori. Vince invece lo United Riccione nell’altro impegno degli Esordienti Provinciali, in questo caso riferito alla formazione “A”. A Montegiardino i rivieraschi portano a casa le prime tre frazioni senza concedere gol alla squadra avversaria: i punteggi sono, rispettivamente, di 2-0, 2-0 e 4-0. I ragazzi di Astolfi hanno un sussulto nella quarta frazione, che finisce 1-1 con rete sammarinese di Celli. Il totale recita 4-1.

SETTORE FUTSAL

Il Ceisa Gatteo espugna la palestra di Acquaviva rimontando il 2-0 degli Under 21 di Selva. La gara è divisa in due: il primo tempo è a tinte biancoazzure, con le reti di Dolcini e Beccari ad illudere la formazione di casa. Dall’intervallo emerge però un Ceisa Gatteo estremamente determinato, e soprattutto in grado di ribaltare le sorti dell’incontro grazie ai centri di Ceccarelli, Falzaresi e Bellanova.

Campionato femminile Primavera 1, 17. giornata | San Marino Academy – Lazio Women 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Basile; Spataro, Benedettini, Modesti, Ghio, Lombardi, Stoico, De Marsico, Sardo, D’Angelo (dal 68’ Gianni), Cuciniello (dal 68’ Terenzi)

A disposizione: Blatti, Falvo, Giannotti, Bruciaferri, Saruba, Ceppari, Penta

Allenatore: Filippo Zaghini

LAZIO WOMEN

Gregori; Lucarelli, Magosso (dal 15’ Pizzi), Petroz, Sabbatini, Pastore, Mossino, Troisi (dal 77’ Miglionico), Repetti, Mevoli, Guizzo (dal 60’ Biancato)

A disposizione: Spagnoli, Parenti, Orsomando, Caligiuri, Grambone, Stefani

Allenatore: Michela De Angelis

Arbitro: Simone Pandini di Bolzano

Assistenti: Jonas Blodon Nkenkeu Teulem di Parma, Daniele Salvatore Greco di Forlì

Ammoniti: De Marsico, Basile

Marcatori: 7’ Magosso, 76’ Sardo, 88’ Lucarelli

Campionato maschile Primavera 4, 17. giornata | Lumezzane – San Marino Academy 2-0

LUMEZZANE

Greco; Kwetshu (dal 77’ Cavaliere), Comapaore, Resinelli (dal 61’ Scolari), Serpa, B. Van Der Waart, M. Van Der Waart (dal 46’ Senatore), Ferri, Folli (dal 61’ Santoro), Perotta, Biena (dall’81’ Mazzocchi)

A disposizione: Ottolini, Bragadina, Sartore, Novaglio

Allenatore: Massimo Ugolini

SAN MARINO ACADEMY

Chiarabini; Ugolini, Righi (dal 58’ Caverzan), Renzi (dal 79’ Riccardi), Ciacci, Medri, Gasperoni (dal 66’ Marinucci), Vernazzaro, Moretti, Biondi (dal 79’ Protti), Yazici (dal 66’ Della Balda)

A disposizione: Casadei

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Andrea Prandelli di Brescia

Assistenti: Fabio Medda e Samuel Surico di Brescia

Ammoniti: Serpa, Ciacci

Marcatori: 34’ Folli, 90+1’ Mazzocchi

Campionato Under 17 Serie C, 22. giornata | San Marino Academy – Lumezzane 2-4

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Forcellini (dal 54’Deronjic), Giorgi (dal 46’ Bindi), Manzi (dal 46’ Zavoli), Marani, Battistoni, Delvecchio, Pasolini, F. Valentini, Dell’Amore (dal 74’ P. Valentini), Protti (dall’82’ Mularoni)

A disposizione: Baldacci, Giorgetti, Berardinelli, Tani

Allenatore: Andrea Vangelista

LUMEZZANE

Treccani; Melnychuk (dal 73’ Donati), Andreoli, Lanfranchi (dal 73’ Arici), Albertini, Turati (dal 73’ Dervishi), Beccalossi (dal 62’ Lorenzoni), Ravelli (dall’82’ Gipponi), Signoroni (dall’82’ Ferretti), Ligasacchi, Occhionero (dal 62’ Marinaci)

A disposizione: Bonelli, Piovanelli

Allenatore: Pierluigi Nember

Arbitro: Tommaso Balzano di Rimini

Assistenti: Ramzi Gallala di Ravenna, Pasquale Marchica di Bologna

Ammoniti: Melnychuk, Bindi, Dervishi

Marcatori: 21’ e 25’ Occhionero, 34’ Lanfranchi, 50’ Marani, 55’ F. Valentini, 83’ Dervishi

Campionato Under 15 Serie C, 22. giornata | San Marino Academy – Lumezzane 4-4

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Zavoli, Pala (dal 40’ Berardi), Ciacci (dal 58’ Stefani), Muccioli, Giuccioli, Partisani, Cervellini (dal 54’ Guidi), Marra, Carloni, Raschi

A disposizione: Canarecci, Frisoni, Losco, Gatti

Allenatore: Matteo Magnani

LUMEZZANE

Ceriotti; Gjerji (dal 78’ Mino), Castrezzati, Baikoro, Gnutti (dal 41’ Ahmetlli), Poli, Franceschini (dal 67’ Serra), Azmi (dal 41’ Manini), Zangrandi, Vezzola (dal 41’ Zoli), Marzano (dal 71’ Epis)

Allenatore: Stefano Pinzoni

Arbitro: Gioele Cacchi di Cesena

Assistenti: Federico Corona e Erik Giorgi di Rimini

Ammoniti: Giuccioli, Poli, Guidi, Baikoro, Pala, Castrezzati

Espulsi: Zavoli (rosso diretto)

Marcatori: 13’ Franceschini, 33’ e 40+1’ Marra, 48’ rig. Zoli, 58’ Zangrandi, 60’ Baikoro, 63’ aut. Lumezzane, 69’ Raschi

