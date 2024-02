San Marino Academy. Giovanili: le ragazze Under 17 e Under 12 per continuare a stupire

SETTORE FEMMINILE

Lunga trasferta per la Primavera che questo fine settimana sarà di scena a Genova alla ricerca del primo successo stagionale. Le ragazze di Zaghini affronteranno domenica alle 14:00 la Sampdoria, distante solo due lunghezze in classifica. Vuole invece continuare a mantenere il suo perfetto ruolino di marcia il gruppo delle Under 17, alla ricerca della settima vittoria consecutiva: le giovani Titane saranno impegnate sabato a Domagnano alle ore 15:00 contro il Riccione Femminile. Sarà inoltre possibile seguire la diretta di questa sfida anche in streaming con commento su Titani.tv.

Successo che vuole registrare anche la formazione delle Under 15: le ragazze di Michele Del Mastro andranno in trasferta a Bologna per la sfida al Fossolo 76 alla ricerca di una vittoria che manca dalla prima giornata. Si gioca domenica alle ore 17:30.

Nel weekend in campo anche la formazione femminile più giovane: sabato a Faetano alle 15:00 scontro al vertice del girone bianco di Campionato Under 12 dove le ragazze di Alessandro Argilli – capolista – se la vedranno con la Folgore, dietro alle Titane di una sola lunghezza.

Gara tra le mura amiche anche per la Prima Squadra che domenica ad Acquaviva affronta la Res Roma (ore 14:30).

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Trasferta ligure per la Primavera 4 di Nicola Cancelli che sabato sarà al Comunale Giuseppe Sivori per la sfida al Sestri Levante (calcio d’inizio alle 13:00). Andranno fuori Repubblica anche le formazioni nazionali Under 17 e Under 15, di scena in Veneto contro l’Arzignano Valchiampo: i ragazzi di Loris Bonesso saranno al Comunale “Mazzola” di Monteforte d’Alpone (VR) alle ore 14:00 mentre mezz’ora più tardi seguiranno i Titani più giovani di Matteo Magnani al Comunale di Gambellara (VI). L’unica squadra che giocherà a San Marino sarà l’Under 16 di Vangelista: i Titani saranno in campo a Dogana domenica alle 15:00 per la gara contro la Virtus Verona.

Campionati regionali e provinciali

Eccetto gli Under 13 Professionisti di Mastini – che osserveranno il turno di riposo – saranno impegnate tutte le formazioni nei vari campionati regionali e provinciali in questo ultimo weekend di novembre. A cominciare dai più giovani, sabato alle 15:30 sul campo di Montegiardino in campo gli Esordienti “B” di Astolfi contro il Corpolò in cerca di riscatto dopo la sconfitta dello scorso turno. Vuole confermare invece il trend il gruppo degli Esordienti “A” di Campagna che lunedì sarà a Riccione contro i padroni di casa dello United (calcio d’inizio alle 15:30). Dopo lo stop con il Modena, vuole rialzare la testa l’Under 14 Professionisti di Dario Vanni che domenica alle 11:00 a Montecchio affrontano il Rimini. La sfida sarà anche trasmessa in diretta con telecronaca su Titani.tv.

In campo anche gli Under 15 Provinciali “A” di Baschetti che domenica alle 10:30 saranno di scena a Domagnano contro l’Academy Riccione. Trasferta invece per i pari-età “B” di Valentini che saranno al Mazzotti di Torre Pedrera per la gara con la Polisportiva Garden. Si gioca sabato alle ore 15:30. Dopo la vittoria nell’ultimo turno con il River Delfini altra trasferta per gli Under 14 di Piselli che sabato saranno a Riccione contro l’A.S.A.R. (calcio d’inizio alle 17:15).

Due gare nell’arco di 24 ore invece per la formazione degli Under 14 a 9 dei tecnici Piselli e Valentini: oggi alle ore 16:00 saranno impegnati a Montegiardino con il Garden mentre domani saranno sul sintetico del “Brigo” per la sfida al Morciano (si gioca alle ore 16:30).

Gara casalinga invece per gli Allievi Provinciali di Zanotti che se la vedranno domenica alle 10:30 contro la Promosport. Anche in questa occasione la sfida verrà trasmessa in diretta – con commento integrale – su Titani.tv.

Nel weekend in campo anche gli Under 19 di Venerucci, di scena sabato al “Calbi” alle ore 15:00 contro i padroni di casa del Cattolica.

SETTORE FUTSAL

In campo entrambe le formazioni di futsal in questo fine settimana. Comincerà l’Under 19 che dopo la vittoria dello scorso turno contro l’Aposa tornerà sul parquet di Acquaviva per la sfida con i Celtic Boys. Si gioca sabato alle 21:00. Vuole invece tornare al successo l’Under 21 che dopo lo stop con l’Osteria Grande sarà di scena domenica a Gatteo contro i padroni di casa (calcio d’inizio ore 10:30).

Ufficio Stampa