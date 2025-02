San Marino Academy. Giovanili: le U17 acciuffano la Fiorentina all’ultimo respiro, Cavalli trascina gli U21 del futsal

SETTORE FEMMINILE

L’ultima di campionato non porta in dote un risultato utile alle ragazze della Primavera, sconfitte dall’Inter con un 4-0 che ha in Viviani l’indiscussa protagonista. La numero 9 nerazzurra è infatti la firmataria della tripletta che mette totalmente al sicuro il successo della sua squadra, e che completa uno score inaugurato da Fadda al 37’. Le Titane chiudono al penultimo posto del girone mentre l’Inter scavalca in un colpo solo Sassuolo e Milan e guadagna le Final Four da seconda classificata alle spalle della Roma. Muovono per la prima volta la classifica nella Fase Interregionale le Under 17 e lo fanno strappando il pari alla Fiorentina negli ultimissimi istanti di gara. Parte bene la Viola a Domagnano, costruendo occasioni in serie nelle prime battute e sbagliandone una molto grande con Balducci (conclusione alta a tu per con Forcellini) al 7’. Scena molto simile sul fronte opposto, dove è Toraldo a presentarsi al cospetto di Fadda su assistenza di Tamagnini: strepitoso il portiere ospite nello schermare l’attaccante biancoazzurra da pochi passi. Poco prima della mezz’ora c’è un’altra situazione di estremo pericolo nell’area sammarinese, con Balducci che si incunea da sinistra e poi spreca calciando a lato, pur avendo tanto specchio a disposizione. Ed è lato anche la punizione che Benedettini calcia dalla media distanza qualche minuto dopo. Al 34’ il contatto tra Paolini e Bellani all’ingresso dell’area di rigore vale il penalty in favore delle ospiti. Batte Faggioli che sceglie il lato della porta alla destra di Forcellini, abile ad indovinare la direzione del tiro ma soprattutto a respingerlo a mano aperta. La Fiorentina si riscatta al 10’ della ripresa con la girata di Bellani sugli sviluppi di un calcio di punizione. Una chance di pareggio, per le Titane, capita proprio su piazzato: Toraldo però calcia alto. Identica sorte per la punizione dalla tre quarti campo affidata a D’Angelo. Si arriva alle battute conclusive del match. Terenzi salta un’avversaria in dribbling e calcia prima dell’ingresso in area di rigore, alzando troppo la mira. Poi un fallo su Benedettini e successive proteste costano il cartellino rosso a Fabbrizzi al 3’ di recupero. Le ragazze di Giacomo Piva intensificano l’assedio e i loro sforzi vengono ripagati al 95’, su un corner che D’Angelo gira a centro area per Forcellini, salita con tutte le compagne per sfruttare quest’ultima opportunità. La presenza del portiere sammarinese si rivela determinante perché, di fatto, è lei a provocare l’autorete di Marini sul rilancio affannato di Cavallini. C’è appena il tempo di rimettere il pallone al centro del campo. L’arbitro fa riprendere il gioco e poi fischia subito la fine della gara: per le Titane arriva così il primo punto nel girone ed anche – ma forse soprattutto – una iniezione di adrenalina da spendere già mercoledì sul campo del Parma (ore 15:00) per il recupero della 2° giornata.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Il Cesena si prende entrambi i derby del fine settimana disputati entro i confini di San Marino. Gli Under 15 di Magnani trovano il momentaneo pareggio, con il rigore di Ciacci, dopo il vantaggio bianconero a firma di Morigi, ma sono poi costretti a subire l’allungo cesenate che si sostanzia con i centri di Laghi e Magnani. Più ampia la forbice nella categoria Under 17. Qui il Cesena va al riposo sul punteggio parziale di 4-0, frutto della doppietta di Bertaccini e delle reti di Galvagno e Biguzzi. Bertaccini torna a referto altre due volte nella ripresa, accompagnato nel tabellino da Sanaj, che da subentrato mette a segno una doppietta. Nel recupero è Protti a segnare il gol della bandiera per la compagine di mister Bonesso.

Campionati regionali e provinciali

Concludono il proprio percorso di campionato con una vittoria esterna gli Under 14 Provinciali di Piselli, capaci di espugnare il campo del San Lorenzo con un ampio 5-2. Apre le marcature Borgelli dopo 8’; poi sono Prendi, Ceccoli e Macina ad incaricarsi dell’allungo sammarinese. I padroni di casa accorciano con Hadine; a ripresa inoltrata va a segno anche Cara per il punto che riporta a -2 il San Lorenzo. Queste distanze perdurano appena 2’: tanto impiega Prendi per tornare a referto (doppietta per lui) e stabilire quello che sarà il risultato definitivo.

SETTORE FUTSAL

Dopo due sconfitte arriva il primo successo degli Under 21 nella Coppa Emilia-Romagna. I Titani, che ospitavano lo Young Santarcangelo, mettono subito la sfida su un binario favorevole: Laglia recupera palla e poi conclude l’azione con una precisa ‘puntata’ all’angolino basso. Non sono passati neanche 4’ di gioco. Ne trascorrono altri tre e Cavalli mette a segno la rete del raddoppio raccogliendo il rinvio di Pazzini e scaricando in porta un sinistro violento. Poco dopo, Dolcini sbatte sul portiere dello Young Santarcangelo in un tu per tu. E c’è del lavoro anche per Pazzini sulla conclusione forte dalla distanza di Malatesta. Nella ripresa Valentini ha la palla del 3-0 su assist di Dolcini (dopo un gran dribbling in banda), ma il portiere ospite para. Poi sono i centimetri a separare lo stesso Dolcini dalla marcatura personale. Sulla banda di destra viene concessa una punizione che Cavalli calcia con il suo mancino potente e che infila nel sacco nonostante una leggera deviazione. E c’è una deviazione – quella, del tutto involontaria, di Beccari – anche sulla conclusione che rimette in corsa lo Young al 57’. Ogni velleità santarcangiolese viene però spenta da Cavalli, che completa il suo hat-trick al 60’ raccogliendo il rilancio con le mani di Pazzini e poi cercando immediatamente la porta. La prima conclusione del 10 di casa sbatte sul portiere, che non può nulla sul successivo tap-in.

Campionato femminile Primavera 1, 22. giornata | Inter – San Marino Academy 4-0

INTER

Belli; Bonsi (dal 56’ Consolini), Compiani, Razza (dal 66’ Giudici), Toffano, Battilana (dal 75’ Bufano), Dicataldo, Pavan (dal 56’ Fornara), Viviani, Fadda, Ciano (dal 66’ Tironi)

A disposizione: Capecchi, Tranfadir, Galbusera, D’Elia

Allenatore: Marco Mandelli

SAN MARINO ACADEMY

Basile; Falvo (dal 31’ Benedettini), Giannotti, Modesti (dall’83’ Gianni), Ghio, Lombardi, D’Angelo (dal 46’ Bruciaferri), De Marsico, Penta (dal 62’ Luccaroni), Pirini, Cuciniello (dall’83’ Demiraj)

A disposizione: Blatti, Stoico, Saruba, Sardo

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Pietro Marinoni di Lodi

Assistenti: Abibakr Darwish di Milano, Fabio Cattaneo di Monza

Marcatori: 37’ Fadda, 43’, 58’ e 68’ Viviani

Campionato Under 17 Serie C, 29. giornata | San Marino Academy – Cesena 1-8

SAN MARINO ACADEMY

Baldacci (dal 46’ Cenci); Marani (dal 46’ Battistoni), Bindi (dall’86’ P. Valentini), Manzi (dall’86’ Giorgetti), Marinucci, Bugli, Delvecchio (dal 63’ Forcellini), Pasolini (dal 63’ Giorgi), Protti, Dell’Amore, F. Valentini (dal 46’ Tamagnini)

A disposizione: Zavoli, Mularoni

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

CESENA

Bagli; Comandini (dal 59’ Shehi), Teleku (dal 59’ Gori), Zamagni (dal 59’ Liverani), Baietta (dal 59’ Greco), Brisku, Biguzzi, Amadori (dal 46’ Antoniacci), Galvagno (dal 77’ Fabbri), Bertaccini, Okolo (dal 46’ Sanaj)

A disposizione: Fontana, Omokaro

Allenatore: Juri Tamburini

Arbitro: Simone di Bitetto di Ravenna

Assistenti: Ashir Ajdinovski e Marco Fabris di Ravenna

Ammoniti: Marani, Giorgi

Marcatori: 8’ Galvagno, 36’, 38’, 50’ e 58’ Bertaccini, 43’ Biguzzi, 48’ e 88’ Sanaj, 90+1’ Protti

Campionato Under 15 Serie C, 29. giornata | San Marino Academy – Cesena 1-3

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; A. Valentini, Cika, Tombini, Muccioli, Zavoli, Partisani, Cervellini (dal 53’ Carloni), Marra (dal 35’ Gheno), Ciacci, Raschi

A disposizione: Canarecci, Pala, Guidi, Forte, Amoretti, Balsimelli, Stefani

Allenatore: Matteo Magnani

CESENA

Dina; L. Valentini (dal 64’ Magnani), Terni, Manservisi, Laghi, Gjergji (dal 73’ Merloni), Petito (dal 64’ Parisi), Bucchi (dal 41’ Favale), Tornari (dal 53’ Bartoli), Conte (dal 53’ Bombardini), Morigi (dal 41’ Lombardo)

A disposizione: Bianconi, Berardi

Allenatore: Gianluca Zanetti

Arbitro: Giovanni Giliberti di Forlì

Assistenti: Giorgio Piraccini e Alessandro Fortunati di Cesena

Ammoniti: Bucchi, A. Valentini, Gjergji, Merloni

Marcatori: 10’ Morigi, 51’ rig. Ciacci, 55’ Laghi, 80+2’ Magnani

