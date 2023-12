San Marino Academy. Giovanili: le Under 17 vincono il Girone Unico, reazione immediata della Primavera 4

SETTORE FEMMINILE

Le Under 17 vincono anche in casa del Ravenna e completano la fase regionale del torneo con una doppia coccarda sul petto: quella di unica squadra imbattuta e, soprattutto, quella di formazione regina del Girone Unico emiliano-romagnolo. Le Titane difendono infatti ancora una volta il punto di vantaggio conquistato sul Cesena a seguito della vittoria centrata nello scontro diretto. Il Ravenna viene colpito due volte nel secondo tempo: il vantaggio della San Marino Academy lo firma Ceppari al 72’, il raddoppio Toraldo una decina di minuti dopo. C’è anche una buonissima notizia all’interno di un sabato pomeriggio di per sé già molto lieto per il gruppo biancoazzurro: il ritorno in campo – e da titolare – di Rebecca Blatti dopo l’infortunio al ginocchio che l’aveva costretta ai box per tutta la prima parte di stagione. Lo stesso avversario si rivela invece un osso estremamente duro per le Under 15. Il Ravenna, loro ospite a Faetano, si ritaglia un buon margine già nel primo tempo con le marcature di Brandolini e Fanelli. Nel terzo tempo prova ad accorciare Lozzi, ma la formazione ospite chiude a doppia mandata il successo con il centro di Casadei. Anche le ragazze della Primavera incappano in un fine settimana molto difficile. Nel loro caso l’impegno domenicale coincideva con la trasferta in casa del Milan, formazione che proprio grazie alla successo ottenuto sulle Titane si è issata al terzo gradino della classifica. Mesjasz inaugura il tabellino di Vismara a metà del primo tempo. Seguono poi gli acuti rossoneri di Longobardi e di Minnei prima che la San Marino Academy, in coda di frazione, riesca ad accorciare con Cuciniello. Nella ripresa il Milan riprende il suo tema offensivo, arrotondando con altri due centri personali di Longobardi e con quelli di Arrigoni e nuovamente Mesjasz.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Dopo essere stati costretti a cedere la posizione al Trento a seguito della sconfitta patita nello scontro diretto, i ragazzi della Primavera 4 riacciuffano i rivali grazie al ritrovato successo a spese della Giana Erminio. Per la verità, quello della squadra di Cancelli è un balzo in avanti multiplo che la proietta nuovamente in zona play-off: rimangono sul posto Novara, Mantova e la stessa Giana, mentre il Trento, sconfitto dalla capolista Lumezzane, si vede nuovamente raggiunto dalla formazione sammarinese, come si accennava poco sopra. A Dogana i giovani Titani mettono le cose in chiaro già nel primo tempo: Celli e Alberto Riccardi costruiscono un doppio vantaggio che, al quarto d’ora della ripresa, viene ulteriormente puntellato dall’acuto di Renzi. La Giana accorcia con Di Vito, la San Marino Academy risponde sfruttando una sfortunata deviazione di Cassaghi, L’ultima parola sul match è degli ospiti, che con Nava tornano sul -2 ma senza che ciò possa mettere in discussione il quinto successo in campionato dei Biancoazzurri. Una società lombarda anche nel fine settimana degli Under 17 e degli Under 15. I primi impattano con l’AlbinoLeffe al termine di un incontro molto combattuto. Protti inaugura il pomeriggio di Dogana all’8’, Ceresoli risponde a metà del primo tempo. Riva completa la rimonta dei bergamaschi alla mezz’ora, ma nuovamente Protti rimette le cose a posto nel recupero di primo tempo. A ripresa inoltrata Marani firma il gol del vantaggio per i ragazzi di Bonesso, raggiunti a 3’ dal 90’ quando Farina fissa il punteggio sul definitivo 3-3. Ha una storia completamente diversa l’incrocio fra San Marino Academy e AlbinoLeffe nella categoria Under 15. Qui i lombardi scrivono un perentorio 9-0 a Dogana, frutto della doppietta di Gazzola e delle reti di Merla, Rottigni, Balan, Cambareri, Regonesi, Belotti e Sibella.

Campionati regionali e provinciali

Si ferma dopo dieci giornate la striscia di imbattibilità degli Under 15 Provinciali “A”, sconfitti in casa dell’ A.S.A.R. I rivieraschi costruiscono un ampio margine di vantaggio con le reti di Naschetti, Di Giacomo e Boccella, prima della reazione tardiva dei giovani Titani, che segnano con De Biagi Della Balda e con Gritti quando il cronometro è ormai più amico dei padroni di casa che loro. Di segno opposto il fine settimana degli Under 15 Provinciali “B”, impegnati a Domagnano: la formazione di Valentini si impone 4-0 sul Victoria, colpito da De Guarrini, Biordi (doppietta) e Guidi. A differenza dei compagni di un anno più grandi, gli Under 14 Provinciali “A” non riescono ad imporre il fattore campo nei riguardi del San Lorenzo, che vince a Montecchio col punteggio di 3-1. Achilli risponde al primo vantaggio ospite firmato da Bruno. Quando Quieti riporta in vantaggio il San Lorenzo, non ci sono ulteriori repliche da parte dei ragazzi di Piselli, che più tardi dovranno registrare anche il terzo gol avversario. A segnarlo, su rigore, è Ambrosoni. Il Modena si impone 3-2 nella categoria degli Under 13 Professionisti, anche in questo caso a domicilio. È perfetta parità fra Titani e Canarini nel primo tempo: 1-1 con rete sammarinese di Berardinelli. La squadra di Mastini si prende la terza frazione (2-0) mandando a referto Gobbi e Baldacci, ma è costretta a concedere la seconda e la quarta, che il Modena fa proprie con i punteggi di 1-0 e 2-0. Il totale dice 3-2, esattamente come nel confronto fra gli Esordienti Provinciali di San Marino Academy e Riccione. Dopo un primo tempo senza reti, il Riccione si impone nel secondo con il punteggio di 2-1, vanificando la rete sammarinese di Camillucci. Serve invece per aggiudicarsi il terzo round il gol di Cavalli, prima che il Riccione risponda con lo stesso risultato (1-0) nella quarta e ultima frazione del match. Sempre a proposito di Esordienti Provinciali, la formazione “B” aveva aperto il fine settimana affrontando il Rimini. La gara va ai Biancorossi, eccezionalmente ospitati a Montegiardino: anche qui si comincia con uno 0-0; poi il Rimini si appropria della seconda e della terza frazione con il punteggio di 1-0. Più ampia la forbice nel quarto tempo, che finisce 4-1 per i rivieraschi. In gol, per l’Academy, Pignaello. 4-1 è anche il risultato aggregato.

SETTORE FUTSAL

Un altro pareggio – stavolta con un numero di reti sensibilmente minore rispetto al precedente – per i ragazzi del futsal nella categoria Under 19. Ad Acquaviva c’era la capolista Città del Rubicone. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio all’alba della ripresa con Venturini. La rete che fissa il punteggio sul definitivo 1-1 la firma Rocco Mularoni al minuto 49’. I Titani allungano la striscia positiva a cinque risultati utili ma sono costretti a perdere contatto dalla seconda posizione, occupata dal Futsal Sassuolo. Anche nella categoria Under 21 la San Marino Academy faceva gli onori di casa. Qui arriva una bella vittoria ai danni del Calcio a Cinque Forlì. Il primo vantaggio della San Marino Academy è immediato: 1’ e la palla torna al centro del campo dopo che Lotti l’aveva spinta dentro la porta dei forlivesi. Questi ultimi impiegano una decina di minuti per rimettersi sulla linea di galleggiamento. A segnare è La Corte. Al pronti via del secondo tempo Olkama complica la mattinata dei ragazzi di Selva, che reagiscono in maniera convinta contro-ribaltando la situazione grazie a Beccari e Valentini. Nicolò Mularoni tiene a distanza di sicurezza il Calcio a Cinque Forlì, imitato da Beccari. Gli ospiti tornano a battere un colpo con La Corte, ma quando ormai è troppo tardi per mettere in discussione il verdetto. Con il successo ritrovato i Titani superano in classifica il Russi.

Campionato femminile Primavera 1, 10. giornata | Milan Women – Fiorentina 7-1

MILAN WOMEN

Lorenzi; Zanini, Gemmi (dal 46’ Carotenuto), Boldrini (dal 46’ Aprile), Sorelli, Mesjasz, Minnei (dal 71’ Zanisi), Donolato (dal 62’ M. V. Cappa), Longobardi (dal 62’ Appiah Amoakoah), Mikulica, Arrigoni

A disposizione: Van Eijk, A. P. Cappa, De Marco, Adelfio

Allenatore: Matteo Zago

SAN MARINO ACADEMY

Gallesio (dal 79’ Basile); Spataro (dal 20’ Benedettini), Giannotti (dal 79’ Falvo), De Marsico, Ghio, Lombardi, Stoico, Gianni (dal 69’ Ceppari), Sardo, D’Angelo, Cuciniello (dal 69’ Luccaroni)

A disposizione: Balsimelli, Bruciaferri, Penta, Rizzi

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Francesco Palmisano di Saronno

Assistenti: Domenico Damato di Milano, Federico Orsi di Voghera

Marcatori: 23’ e 82’ Mesjasz, 30’, 48’ e 61’ Longobardi, 33’ Minnei, 45’ Cuciniello, 80’ Arrigoni

Campionato maschile Primavera 4, 11. giornata | San Marino Academy – Giana Erminio 4-2

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Caverzan, A. Riccardi (dal 70’ Ugolini), Renzi, Zafferani, Medri, Gasperoni (dal 69’ Valli Casadei), Vernazzaro (dal 69’ F. Ciacci), Celli (dal 64’ Moretti), Righi, Ricci

A disposizione: Chiarabini, S. Riccardi, Molinari, Della Balda, Giacopetti

Allenatore: Nicola Cancelli

GIANA ERMINIO

Buzzi; Trezzi (dal 46’ Cassaghi), Nava, Tasca, Castellini, Sironi, Zaccaria (dal 69’ Mbaye), Ghirardelli (dal 69’ Modica), Di Vito (dal 78’Gjegji), Gotti (dal 64’ Mannini), Turrisi

A disposizione: Piacezzi, Osagie, Tripepi, Lenzi

Allenatore: Vito Garzione

Arbitro: Federico Pecoro di Cesena

Assistenti: Elton Syziu e Renato Arcuri di Cesena

Ammoniti: Castellini, Tasca, Gasperoni, Zaccaria, A. Riccardi, Moretti, Caverzan

Marcatori: 32’ Celli, 39’ A. Riccardi, 74’ Renzi, 78’ Di Vito, 84’ aut. Cassaghi, 87’ Nava

Campionato Under 17 Serie C, 13. giornata | San Marino Academy – AlbinoLeffe 3-3

SAN MARINO ACADEMY

Pericoli; Forcellini (dal 73’ Casali), Bindi, Bugli, Battistoni, Marani, Mularoni (dal 60’ Tamagnini), Pasolini (dal 60’ Meloni), Protti (dall’87’ Faetanini), Dell’Amore (dal 73’ Zavoli), F. Valentini (dal 73’ Nicolini)

A disposizione: Casadei, P. Valentini, Giorgetti

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

ALBINOLEFFE

Carrara; Brighenti, Brambilla (dall’80’ Seye), Delcarro, Nespoli, Pivotto (dal 64’ La Viola), Panza, Ceresoli, Riva (dall’85’ Arici), Farina, Belli

A disposizione: Bombassei, Forattini, Facchetti

Allenatore: Omar Barzaghi

Arbitro: Riccardo Samaritani di Ravenna

Assistenti: Christian Ballardini e Ashir Ajdinovski di Ravenna

Ammoniti: Pericoli, Battistoni, Riva, Bugli

Marcatori: 8’ e 45+3’ Protti, 22’ Ceresoli, 29’ Riva, 67’ Marani, 87’ Farina

Campionato Under 15 Serie C, 13. giornata | San Marino Academy – AlbinoLeffe 0-9

SAN MARINO ACADEMY

Bucci (dal 63’ Frisoni); Valentini (dal 63’ Berardi), Pala, Tombini (dal 41’ Partisani), Stefani (dal 41’ Balsimelli), Giuccioli (dal 28’ Muccioli), Cika, Cervellini (dal 63’ Gheno), Marra, Carloni (dal 63’ Forte), Ciacci

A disposizione: Raschi, Zavoli

Allenatore: Matteo Magnani

ALBINOLEFFE

Flaccadori; Pasini, Simonelli, Trapletti, Coseraru (dal 62’ Caporuscio), Balan (dal 62’ Mazzoleni), Isgrò (dal 62’ Vicchies), Moretto (dal 41’ Regonesi), Merla (dal 41’ Belotti), Gazzola (dal 52’ Sibella), Rottigni (dal 52’ Cambareri)

A disposizione: Sauro, Wickramarathne

Allenatore: Alfonso Esposito

Arbitro: Davide Allkanjari di Rimini

Assistenti: Giorgio Piraccini e Joel Armando Njieukam di Cesena

Marcatori: 1’ Merla, 10’ Rottigni, 33’ e 40’ Gazzola, 60’ Balan, 65’ Cambareri, 71’ Regonesi, 79’ Belotti, 80’ Sibella

