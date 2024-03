San Marino Academy. Giovanili: l’Under 17 Femminile debutta col Cesena nei Play-off Regionali

ATTIVITÀ NAZIONALE

Tutte attese da incontri ufficiali le formazioni maschili iscritte ai campionati di portata nazionale. Primi a scendere in campo saranno gli Under 19 di Cancelli, che domani ospiteranno i pari età del Legnago Salus a Dogana – con calcio d’inizio alle 14:30. Nel medesimo impianto l’Under 16 di Evangelista affronterà il Padova, ma non prima di domenica alle 15:00. Brevi trasferte romagnole per Giovanissimi ed Allievi, contrapposti ai coetanei del Rimini in impegni domenicali: alle 9:45 l’Under 15, alle ore 15:00 l’Under 17. Entrambe le sfide si disputeranno sul sintetico dello stadio Romeo Neri.

ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE

Con i soli Allievi Provinciali fermi, ma comunque in campo per una sfida amichevole domani, sono nove le squadre partecipanti a tornei regionali o provinciali impegnate nei prossimi giorni. Solo due giocheranno in territorio. Si tratta degli Under 15 B, che domenica ospiteranno l’Accademia Rimini Calcio (Fiorentino, ore 10:30) e della Juniores Provinciale, già in campo questo pomeriggio a Montecchio per affrontare il Verucchio (ore 15:30).

Hanno giocato ieri sul Campo del Città di Cattolica, invece, gli Esordienti Provinciali A – battuti 4-0 nel punteggio complessivo (1-0, 2-0, 2-0, 2-0). Fuori confine anche la sfida domenicale degli Esordienti Provinciali B, attesi a Secchiano per incrociare la VIS Novafeltria. Restando nella medesima fascia di età, l’Under 13 PRO salirà a Martorano per rendere visita ai coetanei del Cesena.

Under 15 A ed Under 14 A scenderanno in campo domenica: in casa del Città di Cattolica i primi (ore 10:30), a Miramare con l’Accademia Rimini Calcio i secondi. Dovranno attendere fino a mercoledì 14 marzo, invece, gli Under 14 B allenati da Piselli e Valentini: l’impegno programmato è a San Giovanni in Marignano, in casa dell’Accademia Marignanese (ore 16:00).

ATTIVITÀ FEMMINILE

Con la Primavera 1 Femminile in pausa fino al 24 marzo, torna a pieno regime l’attività dell’Under 17 Femminile. Le ragazze di Giacomo Piva ospiteranno domenica mattina, a Domagnano, il Cesena (ore 10:30). Si tratta della prima ed unica sfida tra le mura amiche prevista all’interno del Girone E dei Play-off. Del medesimo raggruppamento fanno parte anche Empoli e Arezzo: le due squadre migliori, al termine delle tre gare di sola andata, accederanno alla Fase Interregionale. L’unico precedente stagionale in campionato sorride alla Biancazzurre, vincenti in casa del Cesena per 3-0 lo scorso dicembre. Sul fronte toscano, l’Arezzo si è arrogato il diritto di partecipare ai play-off grazie a sedici vittorie in altrettante partite.

In contemporanea scenderanno in campo anche le Giovanissime, che ospiteranno a Faetano le pari età del Real Salabolognese. Anticipano alle 9:15, ma sempre domenica, le Esordienti. Nel calendario del Campionato Sammarinese U12, le Biancazzurre si troveranno di fronte il Cailungo Azzurro – da affrontare sul sintetico di Acquaviva.

ATTIVITÀ FUTSAL

Periodo di straordinari per le formazioni di futsal Under 19 ed Under 21 battenti bandiera San Marino Academy. Di scena anche martedì scorso sul campo dell’Aposa, l’U21 salirà nel bolognese per incrociare il Villafontana domenica mattina: fischio d’inizio programmato alla palestra Simoni di Medicina alle ore 11:00. Nell’infrasettimanale, nonostante soli otto giocatori a disposizione, la squadra di Matteo Selva si è ben comportata – nonostante la sconfitta per 5-3. Padroni di casa trascinati da Gutanu, autore di una tripletta. Ad aprire le marcature è stato Follari, nel corso del primo minuto, mentre all’intervallo il punteggio vedeva Aposa condurre per 3-1 con Valentini a segno per i Biancazzurri. Botta e risposta in avvio di ripresa con Chiaruzzi a mantenere intatte le distanze, mentre l’acuto di Marinelli – con ancora un quarto d’ora da giocare – ha fatto pensare ad una possibile rimonta dell’Academy. Ricercata a lungo, è sfumata in dirittura d’arrivo: la stoccata di Pincelli al 58’ ha fatto scorrere i titoli di coda sul successo dell’Aposa per 5-3.

Venendo all’Under 19, invece, l’impegno è sul parquet della Palestra di Acquaviva – domani sera alle ore 21:00. Avversario di giocata, i Celtic Bhoys.

