San Marino Academy. Giovanili maschili: ecco i mister delle formazioni PRO per la nuova stagione

SETTORE MASCHILE

Ci sono soprattutto conferme fra i quadri tecnici delle formazioni che nella stagione 2023-24 parteciperanno ai campionati giovanili professionistici. Iniziando dai più giovani, Fabrizio Mastini e Dario Vanni restano alla guida, rispettivamente, degli Under 13 e degli Under 14 Professionisti. Poco sopra, ecco le uniche due novità: Matteo Magnani rileva Enrico Belluzzi al timone della formazione degli Under 15 Nazionali, mentre Andrea Vangelista, già vice allenatore della squadra Primavera, subentra proprio a Magnani relativamente agli Under 16 Nazionali. Salendo di età, Alessandro Loris Bonesso resta saldamente alla guida degli Under 17 Nazionali; lo stesso vale per Nicola Cancelli in Primavera 4.

La società coglie l’occasione per salutare ed augurare ogni fortuna professionale ad Enrico Belluzzi, importante punto di riferimento per il settore giovanile biancoazzurro nelle passate quattro stagioni, durante le quali ha guidato con mirabile impegno e dedizione le formazioni degli Under 14 Professionisti e degli Under 15 Nazionali, oltre a ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale sammarinese Under 15.