San Marino Academy. Giovanili: pareggi interni per Primavera femminile e Under 17 

SETTORE FEMMINILE
La Primavera femminile inizia il proprio cammino stagionale incamerando un punto. La gara casalinga con il Napoli Women finisce 0-0.
SETTORE MASCHILE
Campionati nazionali
Un solo gol fa la differenza tra Novara e San Marino Academy nella prima giornata del campionato Primavera 4. A far felici i padroni di casa piemontesi è Sharma, che colpisce su rigore al tramonto del primo tempo. Gli Under 15 non riescono a far valere il fattore campo contro il Vicenza, che si impone 4-0. I veneti prendono il largo già nel primo tempo con la doppietta di Barhala e la rete di Gainaru. Il sigillo definitivo arriva all’80’ e reca la firma di Roman. Pareggiano invece gli Under 17, anch’essi opposti al Vicenza. Dopo il vantaggio biancorosso a firma di Martini (32’), pensa Magnani (68’) ad impattare la sfida e a consegnare ai ragazzi di Nicolini il primo punto nel torneo.
Campionati provinciali, interprovinciali e regionali
Non riscattano la sconfitta d’esordio gli Under 18 Regionali, che cadono anche nella ‘prima’ casalinga. Il Gambettola passa in vantaggio al 10’ con Orioli, ma poi deve fare i conti con Podeschi, freddo dal dischetto del rigore (28’). All’83’ viene fischiato un secondo rigore, questa volta per gli ospiti: sul punto di battuta si presenta Orioli, che fa doppietta anche se nel finale si farà espellere al pari dei biancoazzurri Cika e Mattei. Non ci saranno altri sussulti nel punteggio: vince il Gambettola 2-1.
Campionato femminile Primavera 2, 1. giornata | San Marino Academy – Napoli Women 0-0
SAN MARINO ACADEMY
Dorbolò, Stifani (73’ Tamagnini), Paoli, Lorenzini, Paone, Carli, Penserini, Pitonzo (83’ Gambuti), Padovani (59’ Giusini), Lozzi, Primavera
A disposizione: Mastronardi, Palazzini, Alessi, Dallanoce, Ceppari
Allenatore: Filippo Zaghini
NAPOLI WOMEN
Capasso, Di Vaio, Sannino (46’ Borello), Chianese (73’ Sica), Rauccio, A. D’Angelo, Sgammato, Gravante, Gianfico, O. D’Angelo, Russo (86’ De Martino)
A disposizione: Manzo, Ferrillo, Venuso, Calcagno, Giuliano, Calabro
Allenatore: Osvaldo Ferullo
Arbitro: Luca Ghirardi di Ravenna
Assistenti: Mattia Sabba di Rimini, Thomas Testa di Cesena
Ammoniti: Paoli
Campionato Primavera 4, 1. giornata | Novara – San Marino Academy 1-0
NOVARA
Rossetti, Puntin (60’ Rabuffetti), Lartey (74’ Morganti), Zavaroni, Bove, Faye (46’ Eguaseki), Bassi (60’ Bucciero), Gatti, Sharma, Caporale, Boukhanser
A disposizione: Andreotti, Koci, Guarneschella, Di Gioia, Di Mauro, Nicolello, Topputi, Bertoni, Distratis, Vacca
Allenatore: Pablo Andres Gonzalez
SAN MARINO ACADEMY
Cenci, Bindi (87’ Deronjic), Marinucci, Marani, Montali, Pennacchini, Meloni, Dell’Amore (80’ Arcangeli), Markaj (55’ Grandoni), Canarezza (80’ Cavallo), Molinari (55’ Mularoni)
A disposizione: Della Balda, Delvecchio, Fratticci, Pasolini
Allenatore: Alessandro Brocchini
Arbitro: Francesco Cavaliere di Torino
Assistenti: Luca Enrico Buonpensiero di Torino, Daniele Amelio Roncon di Ivrea
Ammoniti: Faye, Puntin, Rabuffetti, Sharma
Marcatori: 45’ (r) Sharma
Campionato Under 17 Serie C, 2. giornata | San Marino Academy – L.R. Vicenza 1-1
SAN MARINO ACADEMY
Savoretti, Valentini, Pedrelli, Cervellini (51’ Tombini), Stefani (71’ Giuccioli), Sammaritani, Giovagnoli (83’ Muccioli), Bucchi, Balsimelli (46’ Magnani), Ciacci, Raschi (83’ Pala)
A disposizione: Bucci, Romiti, Sami, Giorgetti
Allenatore: Davide Nicolini
L.R. VICENZA
Chinellato, Cristofari (57’ Di Benedetto), Palmisano (81’ Pomiato), Finco (67’ Kafi), Fontana, Dell’Armellina, Marin (67’ Vettoretto), Balzan (81’ Sarnelli), Martini, Teslaru (57’ Menegazzo), Cazzaro (81’ Pavan)
A disposizione: Simionato, Pan
Allenatore: Gabriele Stevanin
Arbitro: Emanuele Ricci di Imola
Assistenti: Antonio Abramo di Bologna, Manuel Vivona di Ravenna
Marcatori: 32’ Martini, 68’ Magnani
Campionato Under 15 Serie C, 2. giornata | San Marino Academy – L.R. Vicenza 0-4
SAN MARINO ACADEMY
Morri (41’ Vignali), Taddei (57’ Bonci), Babboni, Rosati (57’ Pignatiello), Celli (57’ Francioni), Baldacci (68’ Frisoni), Berardinelli, Gualandi (57’ Gobbi), De Biagi (41’ Grandoni), Selva (41’ Crudi), Mainardi (74’ Muraccini)
Allenatore: Dario Vanni
L.R. VICENZA
Borile (71’ Pistore), Rossi, Franceschini (56’ Rensi), Cuccarollo (68’ Macchinetti), Badin, Scaduto (68’ Roman), Rizzo (41’ Zanini), Rampazzo, Barhala (71’ Pilan), Gainaru (56’ Otaleanu), Pretto
A disposizione: Zanaica
Allenatore: Lorenzo Simeoni
Arbitro: Marco Belluta di Ravenna
Assistenti: Francesco Ruggiero, Davide Mezzina di Ravenna
Marcatori: 20’ e 26’ Barhala, 39’ Gainaru, 80’ Roman
Ufficio Stampa