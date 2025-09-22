San Marino Academy. Giovanili: pareggi interni per Primavera femminile e Under 17 

SETTORE FEMMINILE

La Primavera femminile inizia il proprio cammino stagionale incamerando un punto. La gara casalinga con il Napoli Women finisce 0-0.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Un solo gol fa la differenza tra Novara e San Marino Academy nella prima giornata del campionato Primavera 4. A far felici i padroni di casa piemontesi è Sharma, che colpisce su rigore al tramonto del primo tempo. Gli Under 15 non riescono a far valere il fattore campo contro il Vicenza, che si impone 4-0. I veneti prendono il largo già nel primo tempo con la doppietta di Barhala e la rete di Gainaru. Il sigillo definitivo arriva all’80’ e reca la firma di Roman. Pareggiano invece gli Under 17, anch’essi opposti al Vicenza. Dopo il vantaggio biancorosso a firma di Martini (32’), pensa Magnani (68’) ad impattare la sfida e a consegnare ai ragazzi di Nicolini il primo punto nel torneo.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Non riscattano la sconfitta d’esordio gli Under 18 Regionali, che cadono anche nella ‘prima’ casalinga. Il Gambettola passa in vantaggio al 10’ con Orioli, ma poi deve fare i conti con Podeschi, freddo dal dischetto del rigore (28’). All’83’ viene fischiato un secondo rigore, questa volta per gli ospiti: sul punto di battuta si presenta Orioli, che fa doppietta anche se nel finale si farà espellere al pari dei biancoazzurri Cika e Mattei. Non ci saranno altri sussulti nel punteggio: vince il Gambettola 2-1.

Campionato femminile Primavera 2, 1. giornata | San Marino Academy – Napoli Women 0-0

SAN MARINO ACADEMY

Dorbolò, Stifani (73’ Tamagnini), Paoli, Lorenzini, Paone, Carli, Penserini, Pitonzo (83’ Gambuti), Padovani (59’ Giusini), Lozzi, Primavera

A disposizione: Mastronardi, Palazzini, Alessi, Dallanoce, Ceppari

Allenatore: Filippo Zaghini

NAPOLI WOMEN

Capasso, Di Vaio, Sannino (46’ Borello), Chianese (73’ Sica), Rauccio, A. D’Angelo, Sgammato, Gravante, Gianfico, O. D’Angelo, Russo (86’ De Martino)

A disposizione: Manzo, Ferrillo, Venuso, Calcagno, Giuliano, Calabro

Allenatore: Osvaldo Ferullo

Arbitro: Luca Ghirardi di Ravenna

Assistenti: Mattia Sabba di Rimini, Thomas Testa di Cesena

Ammoniti: Paoli

Campionato Primavera 4, 1. giornata | Novara – San Marino Academy 1-0

NOVARA

Rossetti, Puntin (60’ Rabuffetti), Lartey (74’ Morganti), Zavaroni, Bove, Faye (46’ Eguaseki), Bassi (60’ Bucciero), Gatti, Sharma, Caporale, Boukhanser

A disposizione: Andreotti, Koci, Guarneschella, Di Gioia, Di Mauro, Nicolello, Topputi, Bertoni, Distratis, Vacca

Allenatore: Pablo Andres Gonzalez

SAN MARINO ACADEMY

Cenci, Bindi (87’ Deronjic), Marinucci, Marani, Montali, Pennacchini, Meloni, Dell’Amore (80’ Arcangeli), Markaj (55’ Grandoni), Canarezza (80’ Cavallo), Molinari (55’ Mularoni)

A disposizione: Della Balda, Delvecchio, Fratticci, Pasolini

Allenatore: Alessandro Brocchini

Arbitro: Francesco Cavaliere di Torino

Assistenti: Luca Enrico Buonpensiero di Torino, Daniele Amelio Roncon di Ivrea

Ammoniti: Faye, Puntin, Rabuffetti, Sharma

Marcatori: 45’ (r) Sharma

Campionato Under 17 Serie C, 2. giornata | San Marino Academy – L.R. Vicenza 1-1

SAN MARINO ACADEMY

Savoretti, Valentini, Pedrelli, Cervellini (51’ Tombini), Stefani (71’ Giuccioli), Sammaritani, Giovagnoli (83’ Muccioli), Bucchi, Balsimelli (46’ Magnani), Ciacci, Raschi (83’ Pala)

A disposizione: Bucci, Romiti, Sami, Giorgetti

Allenatore: Davide Nicolini

L.R. VICENZA

Chinellato, Cristofari (57’ Di Benedetto), Palmisano (81’ Pomiato), Finco (67’ Kafi), Fontana, Dell’Armellina, Marin (67’ Vettoretto), Balzan (81’ Sarnelli), Martini, Teslaru (57’ Menegazzo), Cazzaro (81’ Pavan)

A disposizione: Simionato, Pan

Allenatore: Gabriele Stevanin

Arbitro: Emanuele Ricci di Imola

Assistenti: Antonio Abramo di Bologna, Manuel Vivona di Ravenna

Marcatori: 32’ Martini, 68’ Magnani

Campionato Under 15 Serie C, 2. giornata | San Marino Academy – L.R. Vicenza 0-4

SAN MARINO ACADEMY

Morri (41’ Vignali), Taddei (57’ Bonci), Babboni, Rosati (57’ Pignatiello), Celli (57’ Francioni), Baldacci (68’ Frisoni), Berardinelli, Gualandi (57’ Gobbi), De Biagi (41’ Grandoni), Selva (41’ Crudi), Mainardi (74’ Muraccini)

Allenatore: Dario Vanni

L.R. VICENZA

Borile (71’ Pistore), Rossi, Franceschini (56’ Rensi), Cuccarollo (68’ Macchinetti), Badin, Scaduto (68’ Roman), Rizzo (41’ Zanini), Rampazzo, Barhala (71’ Pilan), Gainaru (56’ Otaleanu), Pretto

A disposizione: Zanaica

Allenatore: Lorenzo Simeoni

Arbitro: Marco Belluta di Ravenna

Assistenti: Francesco Ruggiero, Davide Mezzina di Ravenna

Marcatori: 20’ e 26’ Barhala, 39’ Gainaru, 80’ Roman

