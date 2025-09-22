    • San Marino Academy. Giovanili: pareggi interni per Primavera femminile e Under 17 

    SETTORE FEMMINILE

    La Primavera femminile inizia il proprio cammino stagionale incamerando un punto. La gara casalinga con il Napoli Women finisce 0-0.

     

    SETTORE MASCHILE

    Campionati nazionali 

    Un solo gol fa la differenza tra Novara e San Marino Academy nella prima giornata del campionato Primavera 4. A far felici i padroni di casa piemontesi è Sharma, che colpisce su rigore al tramonto del primo tempo. Gli Under 15 non riescono a far valere il fattore campo contro il Vicenza, che si impone 4-0. I veneti prendono il largo già nel primo tempo con la doppietta di Barhala e la rete di Gainaru. Il sigillo definitivo arriva all’80’ e reca la firma di Roman. Pareggiano invece gli Under 17, anch’essi opposti al Vicenza. Dopo il vantaggio biancorosso a firma di Martini (32’), pensa Magnani (68’) ad impattare la sfida e a consegnare ai ragazzi di Nicolini il primo punto nel torneo. 

     

    Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

    Non riscattano la sconfitta d’esordio gli Under 18 Regionali, che cadono anche nella ‘prima’ casalinga. Il Gambettola passa in vantaggio al 10’ con Orioli, ma poi deve fare i conti con Podeschi, freddo dal dischetto del rigore (28’). All’83’ viene fischiato un secondo rigore, questa volta per gli ospiti: sul punto di battuta si presenta Orioli, che fa doppietta anche se nel finale si farà espellere al pari dei biancoazzurri Cika e Mattei. Non ci saranno altri sussulti nel punteggio: vince il Gambettola 2-1. 

     

    Campionato femminile Primavera 2, 1. giornata | San Marino Academy – Napoli Women 0-0

    SAN MARINO ACADEMY

    Dorbolò, Stifani (73’ Tamagnini), Paoli, Lorenzini, Paone, Carli, Penserini, Pitonzo (83’ Gambuti), Padovani (59’ Giusini), Lozzi, Primavera

    A disposizione: Mastronardi, Palazzini, Alessi, Dallanoce, Ceppari

    Allenatore: Filippo Zaghini

     

    NAPOLI WOMEN

    Capasso, Di Vaio, Sannino (46’ Borello), Chianese (73’ Sica), Rauccio, A. D’Angelo, Sgammato, Gravante, Gianfico, O. D’Angelo, Russo (86’ De Martino)

    A disposizione: Manzo, Ferrillo, Venuso, Calcagno, Giuliano, Calabro

    Allenatore: Osvaldo Ferullo

     

    Arbitro: Luca Ghirardi di Ravenna

    Assistenti: Mattia Sabba di Rimini, Thomas Testa di Cesena

    Ammoniti: Paoli

     

    Campionato Primavera 4, 1. giornata | Novara – San Marino Academy 1-0

    NOVARA

    Rossetti, Puntin (60’ Rabuffetti), Lartey (74’ Morganti), Zavaroni, Bove, Faye (46’ Eguaseki), Bassi (60’ Bucciero), Gatti, Sharma, Caporale, Boukhanser

    A disposizione: Andreotti, Koci, Guarneschella, Di Gioia, Di Mauro, Nicolello, Topputi, Bertoni, Distratis, Vacca

    Allenatore: Pablo Andres Gonzalez

     

    SAN MARINO ACADEMY

    Cenci, Bindi (87’ Deronjic), Marinucci, Marani, Montali, Pennacchini, Meloni, Dell’Amore (80’ Arcangeli), Markaj (55’ Grandoni), Canarezza (80’ Cavallo), Molinari (55’ Mularoni)

    A disposizione: Della Balda, Delvecchio, Fratticci, Pasolini

    Allenatore: Alessandro Brocchini

     

    Arbitro: Francesco Cavaliere di Torino

    Assistenti: Luca Enrico Buonpensiero di Torino, Daniele Amelio Roncon di Ivrea

    Ammoniti: Faye, Puntin, Rabuffetti, Sharma

    Marcatori: 45’ (r) Sharma

     

    Campionato Under 17 Serie C, 2. giornata | San Marino Academy – L.R. Vicenza 1-1

    SAN MARINO ACADEMY

    Savoretti, Valentini, Pedrelli, Cervellini (51’ Tombini), Stefani (71’ Giuccioli), Sammaritani, Giovagnoli (83’ Muccioli), Bucchi, Balsimelli (46’ Magnani), Ciacci, Raschi (83’ Pala)

    A disposizione: Bucci, Romiti, Sami, Giorgetti

    Allenatore: Davide Nicolini

     

    L.R. VICENZA 

    Chinellato, Cristofari (57’ Di Benedetto), Palmisano (81’ Pomiato), Finco (67’ Kafi), Fontana, Dell’Armellina, Marin (67’ Vettoretto), Balzan (81’ Sarnelli), Martini, Teslaru (57’ Menegazzo), Cazzaro (81’ Pavan)

    A disposizione: Simionato, Pan

    Allenatore: Gabriele Stevanin

     

    Arbitro: Emanuele Ricci di Imola

    Assistenti: Antonio Abramo di Bologna, Manuel Vivona di Ravenna 

    Marcatori: 32’ Martini, 68’ Magnani

     

    Campionato Under 15 Serie C, 2. giornata | San Marino Academy – L.R. Vicenza 0-4

    SAN MARINO ACADEMY

    Morri (41’ Vignali), Taddei (57’ Bonci), Babboni, Rosati (57’ Pignatiello), Celli (57’ Francioni), Baldacci (68’ Frisoni), Berardinelli, Gualandi (57’ Gobbi), De Biagi (41’ Grandoni), Selva (41’ Crudi), Mainardi (74’ Muraccini)

    Allenatore: Dario Vanni

     

    L.R. VICENZA

    Borile (71’ Pistore), Rossi, Franceschini (56’ Rensi), Cuccarollo (68’ Macchinetti), Badin, Scaduto (68’ Roman), Rizzo (41’ Zanini), Rampazzo, Barhala (71’ Pilan), Gainaru (56’ Otaleanu), Pretto

    A disposizione: Zanaica

    Allenatore: Lorenzo Simeoni

     

    Arbitro: Marco Belluta di Ravenna

    Assistenti: Francesco Ruggiero, Davide Mezzina di Ravenna

    Marcatori: 20’ e 26’ Barhala, 39’ Gainaru, 80’ Roman

     Ufficio Stampa

    •