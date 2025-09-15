San Marino Academy. Giovanili: senza punti la prima trasferta di U15 e U17

SETTORE MASCHILE
Campionati nazionali
Inizia senza il conforto del risultato la stagione degli Under 15 e degli Under 17. Le formazioni di Vanni e Nicolini erano ospiti della Virtus Verona, che nella categoria più giovane si impone 2-1, con Selva che risponde solo nel recupero al doppio vantaggio dei locali costruito sul gol di Veratti e sull’autorete di Francioni. Cedono di misura anche gli Under 17; in questo caso è solo un gol a fare la differenza: quello che Perbellini segna a 3’ dal 90’.
Campionati regionali e provinciali
In campo nel fine settimana anche gli Under 18 Regionali, ospiti dello Young Santarcangelo. La netta vittoria dei Canarini (8-1) è aperta e chiusa da Tassinari; nel mezzo, altre tre doppiette: quelle di Semprini, Vescovelli e Buxhaku. Di Biordi l’unica marcatura sammarinese, giunta sul 7-0 parziale.
Campionato Under 17 Serie C, 1. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 1-0
VIRTUS VERONA
Sassi, Berardelli, Tessari, Prati (80’ Marcolin), Mori (67’ Serban), Passigato, Fiocco, Secondelli (60’ Guerra), Nezha (67’ Zoccatelli), Bruni (67’ Perbellini), Bronzato (60’ Neri)
A disposizione: Bidense, Cordioli, Artosin
Allenatore: Sebastiano Monese
SAN MARINO ACADEMY
Savoretti, Valentini (77’ Berardi), Giuggioli (70’ Tombini), Cervellini (70’ Zavoli), Stefani, Sammaritani, Muccioli (58’ Magnani), Bucchi, Pedrelli (58’ Giovagnoli), Ciacci, Raschi (77’ Balsimelli)
A disposizione: Bucci, Giorgetti, Pala, Tombini
Allenatore: Davide Nicolini
Arbitro: Gianmarco Garziera di Bassano del Grappa
Assistenti: Aniello Tomei e Davide Marai di Verona
Ammoniti: Valentini, Fiocco
Marcatori: 87’ Perbellini
Campionato Under 15 Serie C, 1. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 2-1
VIRTUS VERONA
Erigozzi, Busetto (41’ Rigo), Fidale, Gelio (55’ Peruzzi), Campostrini, Fuscello (55’ Olivieri), Dima (55’ Bodurri), Sinico, Costea (65’ Zambelli), Tremante (41’ Brognara), Veratti (41’ Carifi)
A disposizione: De Vito, Lamberti
Allenatore: Daniele Bidese
SAN MARINO ACADEMY
Morri (73’ Celli), Francioni (53’ Bonci), Frisoni (41’ De Biagi), Gobbi (53’ Selva), Celli (63’ Ricci), Orioli (22’ Babboni), Berardinelli (73’ Muraccini), Ugolini (41’ Taddei), Mainardi, Baldacci (63’ Grandoni), Gualandi
Allenatore: Dario Vanni
Arbitro: Filippo Tezza di Verona
Assistenti: Lindomar Santos Dias e Salvatore De Grazia di Verona
Ammoniti: Olivieri
Marcatori: 32’ Veratti, 42’ aut. Francioni, 80+2’ Selva
Ufficio Stampa