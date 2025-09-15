    • San Marino Academy. Giovanili: senza punti la prima trasferta di U15 e U17

    SETTORE MASCHILE

    Campionati nazionali 

    Inizia senza il conforto del risultato la stagione degli Under 15 e degli Under 17. Le formazioni di Vanni e Nicolini erano ospiti della Virtus Verona, che nella categoria più giovane si impone 2-1, con Selva che risponde solo nel recupero al doppio vantaggio dei locali costruito sul gol di Veratti e sull’autorete di Francioni. Cedono di misura anche gli Under 17; in questo caso è solo un gol a fare la differenza: quello che Perbellini segna a 3’ dal 90’. 

    Campionati regionali e provinciali

    In campo nel fine settimana anche gli Under 18 Regionali, ospiti dello Young Santarcangelo. La netta vittoria dei Canarini (8-1) è aperta e chiusa da Tassinari; nel mezzo, altre tre doppiette: quelle di Semprini, Vescovelli e Buxhaku. Di Biordi l’unica marcatura sammarinese, giunta sul 7-0 parziale. 

    Campionato Under 17 Serie C, 1. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 1-0

    VIRTUS VERONA

    Sassi, Berardelli, Tessari, Prati (80’ Marcolin), Mori (67’ Serban), Passigato, Fiocco, Secondelli (60’ Guerra), Nezha (67’ Zoccatelli), Bruni (67’ Perbellini), Bronzato (60’ Neri)

    A disposizione: Bidense, Cordioli, Artosin

    Allenatore: Sebastiano Monese

    SAN MARINO ACADEMY

    Savoretti, Valentini (77’ Berardi), Giuggioli (70’ Tombini), Cervellini (70’ Zavoli), Stefani, Sammaritani, Muccioli (58’ Magnani), Bucchi, Pedrelli (58’ Giovagnoli), Ciacci, Raschi (77’ Balsimelli)

    A disposizione: Bucci, Giorgetti, Pala, Tombini

    Allenatore: Davide Nicolini

     

    Arbitro: Gianmarco Garziera di Bassano del Grappa

    Assistenti: Aniello Tomei e Davide Marai di Verona

    Ammoniti: Valentini, Fiocco

    Marcatori: 87’ Perbellini

     

    Campionato Under 15 Serie C, 1. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 2-1

    VIRTUS VERONA

    Erigozzi, Busetto (41’ Rigo), Fidale, Gelio (55’ Peruzzi), Campostrini, Fuscello (55’ Olivieri), Dima (55’ Bodurri), Sinico, Costea (65’ Zambelli), Tremante (41’ Brognara), Veratti (41’ Carifi)

    A disposizione: De Vito, Lamberti

    Allenatore: Daniele Bidese

    SAN MARINO ACADEMY

    Morri (73’ Celli), Francioni (53’ Bonci), Frisoni (41’ De Biagi), Gobbi (53’ Selva), Celli (63’ Ricci), Orioli (22’ Babboni), Berardinelli (73’ Muraccini), Ugolini (41’ Taddei), Mainardi, Baldacci (63’ Grandoni), Gualandi

    Allenatore: Dario Vanni

     

    Arbitro: Filippo Tezza di Verona

    Assistenti: Lindomar Santos Dias e Salvatore De Grazia di Verona

    Ammoniti: Olivieri

    Marcatori: 32’ Veratti, 42’ aut. Francioni, 80+2’ Selva

