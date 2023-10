San Marino Academy. Giovanili: si sbloccano gli Esordienti “A”, doppio impegno nell’agenda del futsal

SETTORE FEMMINILE

Molto ridotto il programma del settore femminine nel week-end in cui i campionati di Serie B e Primavera sono fermi per la sosta Nazionali e le ragazze dell’Under 17 sono chiamate ad osservare il turno di riposo. In campo, di fatto, solo le più giovani, ad iniziare da quelle Under 12 che domani pomeriggio sfideranno a Falciano i pari età del Cosmos 2 per la 4° giornata del Campionato Sammarinese di categoria. Domenica toccherà invece alle Under 15 procacciarsi un riscatto – dopo due risultati negativi – nel match contro il Cesena “B”, atteso a Faetano alle 10:30.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Voglia di rialzarsi anche nel caso dei ragazzi della Primavera, pronti a sfidare un avversario toscano per il secondo week-end consecutivo. Dopo il Pontedera in casa l’agenda della squadra di Cancelli prevede l’Arezzo in trasferta. Canonico l’orario del fischio d’inizio: le 15:00 del sabato. Niente impegni ufficiali per gli Under 17, stante la concomitanza delle qualificazioni UEFA afferenti alla stessa classe di età. La gara contro la S.P.A.L., originariamente prevista per questo fine settimana, è posticipata all’8 novembre. Fermo il campionato Under 16, mentre gli Under 15 saranno regolarmente in campo per sfidare i pari età della S.P.A.L., ospiti dei ragazzi di Magnani a Dogana domenica alle 12:00.

Campionati regionali e provinciali

Dopo essersi sbloccati in casa del Real San Clemente, gli Allievi Provinciali cercano il primo risultato utile fra le mura amiche. I ragazzi di Zanotti sfideranno domenica mattina il San Lorenzo, atteso a Montecchio alle 10:30. In cerca di continuità anche gli Under 15 Provinciali di Baschetti, reduci dal larghissimo successo sull’Alta Valconca e impegnati domani sul campo del Misano, con fischio d’inizio programmato alle 15:30. Sempre domani, gli Under 19 Provinciali faranno gli onori di casa nei confronti dell’Accademia Marignanese, che incrocerà gli scarpini con i ragazzi di Venerucci, a Dogana, a partire dalle ore 15:00. Gli Under 15 Provinciali “B” sono ancora imbattuti, ma il primo pareggio dell’anno – benchè non eccessivamente doloroso – richiede ai ragazzi di Valentini di imprimere al proprio cammino una nuova accelerata, missione da perseguire domenica mattina contro lo Young Santarcangelo; si gioca a Domagnano alle 10:30. Anche gli Under 14 Provinciali vengono da un risultato non particolarmente gradito. La caccia al riscatta passa, nel caso della squadra di Piselli, da un match esterno, segnatamente quello di domenica mattina (ore 10:30) con avversaria la Stella.

Il turno di riposo svuota l’agenda degli Under 14 a nove almeno per questo fine settimana, mentre gli Under 14 Professionisti saranno di scena domenica pomeriggio (ore 17:00) in casa del Fiorenzuola. Stesso avversario ma impegno casalingo per gli Under 13 Professionisti, che affronteranno i pari età piacentini a Fiorentino domenica alle 11:00. Gli Esordienti Provinciali “B” si apprestano a sfidare a Montegiardino il Victoria (domenica, ore 10.:00), mentre i compagni della formazione “A” non hanno impegni programmati nel fine settimana entrante, ma lunedì scorso hanno conquistato la prima vittoria stagionale imponendosi 4-1 sul campo del Rivazzurra. Caddy e Console hanno scritto il 2-0 del primo tempo, Riciputi e Pignatiello il 2-0 del secondo. Nella terza frazione la porta sammarinese ha incassato un gol, ma l’esito (2-1) è stato comunque felice per i giovani Titani, in gol con Riciputi e Manuel Rossi. A reti inviolate il quarto ed ultimo tempo.

SETTORE FUTSAL

Ad un fine settimana completamente “free” fa seguito uno ricco di impegni per quanto riguarda il settore futsal. I ragazzi di Selva saranno infatti in campo in entrambi i tornei a cui sono iscritti in questa stagione. Nel caso del campionato Under 19 sarà esordio per i giovani Titani, di scena al Campo Don Pippo sabato sera alle 21:00 contro i pari età del Futsal Sassuolo. Dopo la torrenziale vittoria sullo Young Santarcangelo ed il turno di riposo, torna di stretta attualità, per la San Marino Academy, anche il campionato Under 21. L’avversaria della quarta giornata sarà la Dozzese, padrona di casa nel match che andrà in scena domenica mattina alle 9:30 alla Palestra Cavina di Imola.

