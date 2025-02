San Marino Academy. Giovanili: Under 17 Femminile a caccia di bis contro il Bologna

ATTIVITÀ NAZIONALE

Inizia l’avventura in due tornei emiliano-romagnoli per Under 19 ed Under 15. I ragazzi di Cancelli saranno al via del 3° Memorial Carlo Di Fabio, che si svolgerà interamente presso l’Antistadio del Tullo Morgagni di Forlì. La gara inaugurale del Gruppo C vedrà i Biancazzurri impegnati lunedì 13 maggio con la Sammaurese (ore 19:00). Successivamente, saranno Cava Ronco e Fusignano a contendere la qualificazione ai quarti di finale all’Academy.

Dovrà attendere invece fino a martedì prossimo l’Under 15 di Magnani. Il debutto nel Torneo Sarti 2025 è fissato contro lo United Riccione a Martorano (ore 20:00), dove sono programmate tutte le partite del raggruppamento dell’Academy. Gli impegni successivi, a distanza di due giorni, metteranno i Giovanissimi Nazionali a confronto con Junior Cervia e Forlì. In palio due posti per i quarti di finale, mentre all’altezza delle semifinali inizierà il percorso di quattro giovanili di club professionistici: Ancona, Cesena, Rimini e SPAL. Nell’albo d’oro figura anche la San Marino Academy, che si è fregiata del titolo nel 2018.

ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE

Proseguono gli impegni successivi alla conclusione del campionato per alcune delle formazioni provinciali e regionali della San Marino Academy, coinvolte dai rispettivi appuntamenti di coppa. La Juniores Provinciale di Venerucci ospita la Due Emme a Dogana, già domani pomeriggio (ore 15:30). I Biancazzurri affronteranno la formazione di Mercato Saraceno all’Ezio Conti di Dogana, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di misura al debutto in Romagna League incassato sul campo della Sampierana.

Con la stessa motivazione scenderanno in campo a Montecchio, domenica mattina (ore 10:30), gli Allievi Provinciali. I ragazzi di Zanotti sono stati battuti dalla Promosport nella prima giornata e vogliono rifarsi nell’unica gara casalinga del proprio raggruppamento. Avversario di turno l’Accademia Marignanese.

Inversione di marcia che ricercano anche le formazioni dei Giovanissimi Provinciali, entrambe battute nella partita inaugurale. Intendono riprendere l’ottimo ruolino di marcia mostrato in campionato, i Biancazzurrini di Baschetti: l’impegno è a Viserba Monte, dove incroceranno i tacchetti con il Victoria domani pomeriggio (ore 15:30). Per la squadra guidata da Valentini ci sarà da attendere invece fino alle 10:30 di domenica, quando a Domagnano arriveranno i pari età del San Vito. Contemporaneamente in campo anche gli Under 14 “A” affidati a Giuseppe Piselli: al “Federico Crescentini” di Fiorentino arriveranno i riminesi della Stella.

In mezzo alla settimana il terzo appuntamento nel Torneo Torconca per gli Esordienti di Astolfi. Nell’omonimo centro sportivo cattolichino, i Biancazzurrini sfideranno i coetanei dell’Accademia Marignanese (mercoledì 15 maggio, ore 19:00).

ATTIVITÀ FEMMINILE

C’è solo l’Under 17 in campo, per quel che concerne l’attività del settore giovanile femminile della San Marino Academy. Appuntamento importante per le Biancazzurrine, che ospiteranno il Bologna a Domagnano già domani (ore 15:00). Le ragazze di Piva andranno alla ricerca di conferme dopo aver incamerato il primo successo nella Fase Interregionale (1-2) sul campo del Sassuolo, puntando a mettere a frutto le due gare interne consecutive. La prima, con le felsinee domani, sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su TITANI.TV (clicca qui).

ATTIVITÀ FUTSAL

All’orizzonte l’ultimo impegno stagionale per l’Under 21 di futsal, che completerà il proprio percorso in coppa rendendo visita al Ceisa Gatteo domenica mattina, alle ore 10:30. L’obiettivo è quello di strappare la prima vittoria nel torneo, dopo il pareggio dell’andata inframezzato da due sconfitte col Città del Rubicone. Squadra, quest’ultima, che ha rappresentato anche il più recente avversario per gli Under 19, in campo lunedì scorso alla palestra di Acquaviva. Partita estremamente equilibrata e combattuta, che la San Marino Academy ha sbloccato a metà della ripresa con Alex Valentini. I romagnoli hanno però trovato la via del pareggio di lì a poco, infilando Pazzini grazie all’inserimento di Stifani – il cui controllo impreciso batte sul tempo l’estremo sammarinese. La beffa matura nei minuti conclusivi, quando i Biancazzurrini non sfruttano alcune ghiotte occasioni, mentre gli ospiti colpiscono sugli sviluppi di un calcio di punizione di Nardino.

Ufficio Stampa