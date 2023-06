L’ultima annata del settore di base e la prima del settore giovanile della San Marino Academy si sono incontrate ieri a Montecchio per la classica Giornata dell’Accoglienza. Tante le domande e le curiosità che i classe 2011 hanno rivolto ai “colleghi” di un anno più grandi, i quali hanno illustrato in maniera chiara tutto ciò che comporta il passaggio ai campionati italiani, esperienza che loro stessi hanno affrontato non più di nove mesi fa.