San Marino Academy. L’U22 è pronta a ripartire, Giocondi: “Con la Virtus buona prestazione, ma ora vogliamo i punti”

Per la prima volta in questo campionato sarà il sabato ad “ospitare” l’impegno della San Marino Academy Under 22. I ragazzi di Cecchetti hanno tratto le opportune indicazioni dall’analisi dell’ultimo incontro, quello perso contro la capolista Virtus, e ora sono pronti a tradure in pratica la loro voglia di riscatto. Domani li attende la Juvenes-Dogana. “In settimana abbiamo analizzato l’ultima partita assieme al mister. – fa sapere Simone Giocondi – La prestazione è stata indubbiamente buona, anche se non si è tradotta in un risultato positivo. Domani sarà fondamentale fare punti, e così anche nella gara successiva contro il Fiorentino. Le buone prestazioni ci fanno piacere, ma abbiamo bisogno di ricominciare a fare risultato se vogliamo occupare stabilmente la zona play-off.”

Misurarsi contro i detentori di Coppa Titano e Supercoppa è servito anche come tappa di crescita. “La Virtus è probabilmente la squadra più forte che abbiamo incontrato finora – continua Giocondi – sia sotto l’aspetto tecnico, che quello tattico, che quello fisico. La partita ci ha dato la consapevolezza di potercela giocare anche con avversari di questa portata. Hanno avuto delle belle occasioni, certo, ma anche noi abbiamo avuto le nostre. Se uno guarda solo il risultato vede un 3-0 e pensa che ci sia stato un abisso. Invece la gara è stata tirata fino al 76’: è lì che abbiamo preso il secondo gol, mentre il terzo è arrivato al 6’ di recupero e questo ci insegna che dobbiamo rimanere sempre in partita, che non dobbiamo mai staccare la spina, perché appena lo facciamo può capitare che gli avversari ci puniscano.”

La sfida alla Juvenes-Dogana, valevole per la 7° giornata del Campionato Sammarinese BKN301, è in programma domani ad Acquaviva. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta, con telecronaca, su Titani.TV.

San Marino Academy