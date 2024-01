San Marino Academy. L’Under 22 torna alla vittoria: il gol in avvio di Nicolò Sancisi vale tre punti

La San Marino Academy non fallisce l’appuntamento col Pennarossa, crocevia fondamentale per l’Under 22 di Matteo Cecchetti che si porta così a sei punti di distanza dall’undicesimo posto. Ora il riferimento in graduatoria è rappresentato dal Faetano, contro cui i Biancazzurri giocheranno il prossimo 13 marzo. In mezzo, altri due scontri diretti: quelli con Cailungo e Libertas – inframezzati dal test con la capolista Virtus. Un mese potenzialmente determinante nelle logiche di corsa all’ultima piazza utile per accedere alla post-season.

A Montecchio la partita è comprensibilmente giocata sul filo della tensione. Che la San Marino Academy cerca di scrollarsi di dosso dopo circa 200” dall’inizio, quando il colpo di testa a botta sicura di Famiglietti innesca una serie di tre tentativi da breve distanza che – dopo un salvataggio sulla linea e un miracolo di Barbieri – sfociano nella rete di Nicolò Sancisi. Primo centro in campionato per il centrocampista arrivato dal Gambettola a dicembre.

Scambio di cortesie nella seconda parte della prima frazione. Prima Marrone, che non capitalizza un errore in palleggio della San Marino Academy e successivo recupero palla – a ridosso dell’area di rigore – da parte di Petricca. La punta biancorossa apre il piattone, ma non centra il bersaglio da posizione estremamente favorevole. Non più irreprensibile Valli, che non fa pagare dazio a Diedhiou spedendo fuori dai sedici metri.

Prima dell’intervallo torna a riprovarci il Pennarossa con Marrone, sempre vivace ma poco concreto. Borasco non ha infatti difficoltà a bloccare il diagonale da posizione defilata. In avvio di secondo tempo, invece, la San Marino Academy si presenta due volte davanti al portiere, senza mandare al tappeto gli avversari. Lo sganciamento di Valli Casadei porta quest’ultimo fino alle porte dell’area di rigore, salvo liberare al tiro Giocondi che spara alto un rigore in movimento. Il centrocampista è poi bravissimo, mezzo minuto più tardi, quando anticipa Petricca sulla mediana prima di lanciarsi in un assolo che lo porta a dribblare tre avversari prima di calciare di un soffio a lato. E quando centra lo specchio, Giocondi trova sulla sua strada un ottimo Barbieri: vedere per credere la punizione dai 30 metri calciata al 65’. Due minuti più tardi, da un’insistita azione sulla corsia mancina, Famiglietti si ritrova il pallone al limite dell’area piccola – senza riuscire ad imprimere forza al suo tentativo da breve distanza.

Non c’è altro da segnalare in una partita dove a tratti è stata la preoccupazione di perdere a prevalere sulla voglia di vincere. Ai punti, meglio la San Marino Academy – giustamente premiata dall’esito finale. La rete in apertura di Nicolò Sancisi ed in generale la buona mole di gioco espresso a fronte di sporadici ed isolati episodi di sofferenza, hanno riportato il sorriso alla squadra di Cecchetti. La quale ha ostentato una disinvolta gestione del minimo vantaggio nella mezz’ora finale. Come ammesso da Giocondi in fase di preparazione a questo incontro, è arrivata la vittoria che serviva al gruppo per svoltare. Sabato con il Cailungo – nel frattempo agganciato in classifica – l’opportunità per dare continuità ai risultati e mettere nel mirino l’undicesimo posto.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 18. giornata \ Pennarossa – San Marino Academy 0-1

PENNAROSSA

Barbieri, Omar, Petricca (dal 65’ Dinatale), Pintore, Ruggeri (dal 77’ Drudi), Strologo, Diedhiou, Fadel, Volunni (dal 21’ Pianini), Nanni, Marrone (dal 46’ Michelotti)

A disposizione: Troffei, Spangoletti, Fabrizio, Gentili

SAN MARINO ACADEMY

Borasco, Giambalvo, A. Renzi (dal 64’ Bortollo), Famiglietti, M. Sancisi, D’addario, Ciacci (dall’87’ Zavoli), Valli Casadei, Giocondi, N. Sancisi (dal 68’ Severi), Casadei (dall’87’ Molinari)

A disposizione: Battistini, Grana, Luvisi, Giacopetti, De Luca

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Durim Xhafa

Assistenti: Mattia Sapigni ed Alessandro Sgrignani

Quarto ufficiale: Andrea Piccoli

Marcatori: N. Sancisi

Ammoniti: Pintore, Ciacci, M. Sancisi, Fadel, Bortolotto

