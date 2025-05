San Marino Academy: rinnovati i vertici societari

La San Marino Academy ha rinnovato gli incarichi dirigenziali di vertice in seno al club. Ad assumere il ruolo di Presidente è Corrado Selva, membro del Consiglio Federale della FSGC fino al 2021 e già responsabile per l’attività femminile. Il nuovo Vicepresidente è Massimo Censoni, precedentemente Segretario Generale della società. Ad occupare quest’ultimo ruolo, da questa settimana, è Raffaele Barducci. Michela Sciutti sarà invece Responsabile Amministrativo della San Marino Academy. Il club desidera inoltre ringraziare il Presidente ed il Vicepresidenti uscenti, rispettivamente Primo Toccaceli e Marco Baldazzi, per l’ottimo ed encomiabile lavoro svolto a sostegno della società e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ufficio Stampa