San Marino Academy. U22, è già vigilia di campionato. Famiglietti: “Domenica gioia grande, ma restiamo coi piedi per terra”

La grande gioia per la prima vittoria è ormai in archivio. Per Matteo Cecchetti e i ragazzi dell’Under 22 è già vigilia dell’impegno numero quattro, quello di domani sera contro il Cailungo. Tommaso Famiglietti ha avuto appena il tempo di metabolizzare la grande emozione per la doppietta – con un gol, il primo, particolarmente bello – e adesso è proiettato, al pari dei suoi compagni, verso una gara nella quale i giovani Biancoazzurri intendono confermare le belle cose fatte vedere domenica: “Pensiamo soprattutto a recuperare le energie nel migliore dei modi e a prepararci per la partita di domani. Ammetto però che l’emozione di domenica scorsa è stata grande. È ciò che un giovane calciatore sogna di realizzare in una partita. L’entusiasmo è ancora vivo e ci aiuterà ad affrontare al meglio i prossimi impegni. Dobbiamo però tenere a mente che siamo una squadra di giovani. Perciò è fondamentale anche restare con i piedi per terra e pensare un passo per volta.”

Il cammino dell’Under 22, fin qui, è stato un crescendo. “Ci aspettavamo una vittoria, domenica, perché ci siamo allenati duramente e pensando sempre al risultato positivo. – fa sapere l’attaccante biancoazzurro – Certo, quattro gol sono molti e non possono che farci enorme piacere. Vogliamo continuare su questa strada per toglierci altre soddisfazioni. Che San Marino Academy sarà contro il Cailungo? Sarà la squadra che abbiamo dimostrato di poter essere contro il Pennarossa. Cercheremo di portare a casa un altro bel risultato.”

La gara tra San Marino Academy Under 22 e Cailungo sarà quella che chiuderà il programma infrasettimanale del quarto turno del Campionato Sammarinese BKN301. I ragazzi di Cecchetti, dopo tre gare consecutive a Montecchio, giocheranno per la prima volta ad Acquaviva. Fischio d’inizio alle 21:15 e diretta su Titani.TV.