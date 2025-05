San Marino Academy U22: stage estivo con la Cooperativa InVolo per quattro giocatori

La collaborazione tra San Marino Academy Under 22 e Cooperativa InVolo si è concretizzata in uno stage estivo che ha coinvolto quattro giocatori sammarinesi tesserati per il club che ha debuttato nelle competizioni nazionali nella passata stagione. L’iniziativa, avviata un anno fa e perfettamente innestata negli obiettivi della Strategia di Responsabilità Sociale lanciata dalla FSGC nel 2022, si propone di avere un impatto sociale rilevante e sarà confermata anche per il prossimo anno.

La partnership, dal dichiarato intento di rafforzare i principi di inclusione dentro e fuori dal campo, ha già vissuto di alcuni importanti step nel corso della stagione sportiva – culminando nell’attività all’interno della Cooperativa InVolo da parte di quattro calciatori della San Marino Academy Under 22, coinvolti per almeno un mese ciascuno. I ragazzi hanno potuto toccare con mano l’attività proposta quotidianamente dalla prima impresa sociale della Repubblica di San Marino senza scopo di lucro, impegnata nel facilitare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tutte quelle che per motivi fisici, psichici, economici, familiari o per altro ancora, incontrino difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro dalla porta principale.

Ufficio Stampa