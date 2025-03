San Marino Academy. Under 22: c’è il Cosmos per la ripresa. Zavoli: “Alziamo l’asticella”

Dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di tornare a parlare di Campionato Sammarinese BKN301. Il torneo ripartirà domani con il programma della 10° giornata. Tra gli anticipi del sabato, anche l’impegno dei ragazzi dell’Under 22, opposti al Cosmos. “In allenamento stiamo cercando aumentare l’intensità di quel che facciamo, in modo da poter applicare lo stesso principio anche in partita. – fa sapere Diego Zavoli – Le motivazioni per fare bene non ci mancano, anzi crescono di settimana in settimana. Vogliamo arrivare alla sosta natalizia con un crescendo di prestazioni. Per questo è necessario alzare l’asticella e, ovviamente, anche migliorare la nostra posizione in classifica.” Dopo il Tre Fiori, un altro avversario i grande livello. “Credo che ci aspetti una partita per certi versi simile a quella precedente. – il parere del difensore biancoazzurro – Sono entrambe squadre molto forti, con giocatori di qualità ed esperienza che è bello affrontare, perché è proprio così che si matura. Dovremo mettere in campo quell’intensità e quell’aggressività che, forse, ci sono un po’ mancate contro i Gialloblù.”

A Diego la sosta ha portato in dote un momento molto atteso: quello dell’esordio in Nazionale Under 21 la settimana scorsa contro l’Italia: “È stato tutto molto bello ed emozionante. Ringrazio il mister per la fiducia che mi ha dato. Già da settembre speravo che ciò accadesse e non posso che essere felice di aver visto realizzarsi questa mia aspirazione. Peccato solo per il divario che c’è stato nel risultato, però sono sicuro che nei prossimi impegni le cose andranno meglio.”

Cosmos – San Marino Academy si giocherà a Montecchio alle 18:15 di domani. La diretta della sfida sarà come sempre disponibile sulla piattaforma Titani.TV.

Ufficio Stampa