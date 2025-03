San Marino Academy. Under 22, domani arriva il Tre Fiori. Ciacci: “Massima concentrazione”

Di ritorno dalla bella vittoria della scorsa giornata contro il Fiorentino, domani scende in campo la San Marino Academy Under 22 per il 24° turno di Campionato Sammarinese BKN301. Una vittoria preziosa – quella con il Fiorentino – in chiave playoff per i ragazzi di Cecchetti, costruita al meglio come racconta il difensore Federico Ciacci: “L’abbiamo preparata bene puntando su un maggior possesso palla rispetto alle ultime uscite. Siamo stati bravi ad aspettare l’avversario e a colpirlo nel momento migliore”.

Vittoria che porta la firma di Nicolas Giacopetti, che è in un gran momento come afferma il suo compagno: “Ha fatto due gran bei gol, soprattutto il primo che ha sbloccato l’incontro. Seppur sia stata un’azione personale, eravamo ben posizionati in area anche per un eventuale assist. Ma ovviamente siamo tutti contenti che lui abbia segnato”.

Domani invece l’avversario sarà il Tre Fiori: “Dovremo restare molto concentrati. Loro vengono da una sconfitta (2-1 contro la Juvenes-Dogana, nda) e vorranno fare di tutto per riscattarsi”.

L’appuntamento con la sfida tra San Marino Academy e Tre Fiori è dunque previsto per domani – sabato 2 marzo – sul sintetico di Montecchio, con calcio d’inizio alle ore 15:00. La gara sarà anche trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming Titani.tv con telecronaca integrale.

Ufficio Stampa