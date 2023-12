San Marino Academy. Under 22, il golazo di Sensoli non basta: ad imporsi è La Fiorita

I ragazzi dell’Under 22 si arrendono per 3-1 ad una Fiorita lanciatissima all’inseguimento della vetta. La gara si sblocca poco oltre la mezz’ora grazie ad una giocata di fino di Ambrosini, che in pallonetto supera Battistini sull’assistenza di Matteo Semprini. Una decina di minuti dopo, Battistini mette i pugni sulla conclusione potente di Zafferani da fuori area; Rinaldi raccoglie la respinta e mette in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Prima della fine di un primo tempo agonisticamente intenso, ma avaro di clamorose palle-gol, la San Marino Academy ha un interessante calcio di punizione lasciato al destro di Sensoli: la conclusione diretta del capitano è nello specchio, ma sulla traiettoria c’è Neri che in due tempi blocca la sfera. Nella ripresa La Fiorita prova subito un paio di offensive con protagonista Rinaldi: nel primo caso, il destro del capitano gialloblù è alto; nel secondo, c’è la provvidenziale uscita di Battistini ad anticiparlo a pochi passi dalla linea di porta. Sull’altro fronte, bel cross di Sensoli per Famiglietti, cui non riesce la deviazione sottoporta. Danilo Rinaldi non abbandona il proposito di entrare a referto, riuscendo nel suo intendo al 57’: mancino chirurgico del numero 16 de La Fiorita, con palla che sbatte sul basamento del palo prima di rotolare in rete. La reazione dei giovani Titani è immediata. Mattia Sancisi lancia dalle retrovie, Sensoli lascia rimbalzare il pallone e con un colpo di collo esterno manda la palla vicino al palo opposto, firmando una rete di fattura pregevolissima e che riaccende le speranze della compagine di Cecchetti. Quest’ultima ha una buona chance per il pari una decina di minuti più tardi: lancio di Zavoli per Famiglietti, che si inserisce in mezzo alle maglie della difesa gialloblù ma manca l’aggancio. Robusta la replica de La Fiorita: Vitaioli calcia forte dal limite, Battistini dice no con un gran colpo di reni. Il risultato continua a rimanere in bilico fino alla coda del match. La San Marino Academy fa un tentativo di pareggio con il diagonale di Sensoli intercettato sulla linea da un difensore avversario. Poco dopo, Olcese cerca il gol a sensazione: tiro da distanza siderale e palla di poco alta sopra la traversa. La Fiorita mette al sicuro i tre punti al 3’ di recupero grazie a Grandoni, che combina con Jacopo Semprini e, sul passaggio di ritorno del compagno, è rapido ad aprire il piattone e a girare la sfera là dove Battistini non può arrivare.

Campionato Sammarinese BKN 301, 2023-24 12. giornata | La Fiorita – San Marino Academy 3-1

LA FIORITA

Neri; Grassi, Fatica, Brighi, Zafferani, Grandoni, Amati, M. Semprini (dal 67’ Lunadei), Vitaioli (dall’83’ J. Semprini), Rinaldi (dal 67’ Guidi), Ambrosini (dal 78’ Olcese)

A disposizione: Mazzotti, Castellazzi

Allenatore: Thomas Manfredini

SAN MARINO ACADEMY

Battistini; Luvisi, Zavoli (dal 78’ Solito), M. Sancisi, Casadei, Severi (dal 90+2’ Caushaj), N. Sancisi (dal 63’ Giambalvo), Bortolotto, Sarti (dal 46’ Renzi), Sensoli, Famiglietti

A disposizione: Borasco, Cervellini, Pelliccioni, De Luca, D’addario

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: William Villa

Assistenti: Ernesto Cristiano, Giovanni Notarpietro

Quarto Ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Sensoli, Amati, Zafferani, Famiglietti

Marcatori: 32’ Ambrosini, 57’ Rinaldi, 60’ Sensoli, 90+3’ Grandoni

