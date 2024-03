San Marino Academy. Under 22: il trittico di gare ravvicinate si apre con il Cosmos

Inizia per gli Under 22 una serie di partite ravvicinate in cui continuare a mostrare progressi. Il trittico si apre domani con il Cosmos, proseguirà martedì con il Faetano e si completerà sabato prossimo con La Fiorita. Due avversari di alta classifica e uno scontro diretto: un’agenda da affrontare sull’onda dell’entusiasmo derivante dai due successi conseguiti con Fiorentino e Tre Fiori, entrambi maturati nella parte finale di gara. Un dettaglio, questo, che ha caricato particolarmente i ragazzi di Cecchetti, come conferma Andrea Grana: “Non c’è dubbio: restare lì aggrappati alla gara e poi esplodere di gioia per un gol segnato nel finale è una cosa bellissima! Sensazioni anche difficili da descrivere. A maggior ragione quando puoi provarle contro una squadra forte come il Tre Fiori.”

Proprio le sfide con le squadre blasonate, come quella di domani con il Cosmos, offrono, secondo il portiere sammarinese, opportunità preziose: “Quando hai l’occasione di giocare contro squadre di questo livello, composte da giocatori che hanno militato in categorie importanti, hai molto da imparare. Soprattutto, è incredibile il ritmo che sanno imprimere alle loro prestazioni. Sono opportunità di crescita fondamentali, che possiamo e dobbiamo cogliere. D’altro canto, penso che anche noi, ormai, possiamo in qualche maniera fornire spunti ai nostri avversari. Siamo ragazzi giovani che giocano senza paura, anzi con entusiasmo contro ogni avversario, anche contro quelli dal curriculum importante. E non molliamo fino al fischio finale dell’arbitro.”

Il gruppo sta portando avanti un processo di crescita che riguarda anche l’identità di squadra. Solo negli ultimi tempi, è stato lampante il balzo in avanti della compagine biancoazzurra dal punto di vista caratteriale. “Se ripensiamo alla gara con il San Giovanni e a quella con il Tre Fiori si capisce quanto siamo cambiati in poco tempo – osserva Grana – Quella con i Rossoneri era una partita da vincere e l’abbiamo persa 5-0. Quella con i Gialloblù era una partita che poteva spaventare e l’abbiamo vinta 3-1. Si può dire senza tanti giri di parole che ci serviva una svegliata e quella svegliata ce la siamo data. Il carattere è uno degli aspetti più importanti che stanno emergendo in noi e penso che il mister ne sia contento. Altri punti di forza che abbiamo saputo sviluppare sono la corsa e soprattutto l’attitudine. L’età e l’allenamento ci consentono di correre molto, la testa ci consente di continuare a farlo anche quando la spia della riserva si accende. Andiamo oltre la soglia della fatica e questo è un aspetto che non dipende solo dall’allenamento. Non a caso, ultimamente, facciamo punti nel finale di gara. Il mister ci aveva sempre ripetuto che questa sarebbe potuta essere una nostra forza. Lo stiamo dimostrando.”

All’alba di questo piccolo tour de force, fondamentale sarà anche la gestione delle forze. “Ogni allenamento è focalizzato sulla partita successiva. In questa settimana di gare dovremo essere bravi a conciliare lavoro e recupero, e anche a resettare subito la mente rispetto alla partita giocata in precedenza. Gestire le energie sarà una delle sfide del periodo, ma non è la prima volta che siamo chiamati a farlo e sapremo cavarcela come in precedenza ”- conclude Andrea.

Per la sfida al Cosmos la San Marino Academy tornerà a calcare il manto di Fiorentino. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta, con telecronaca integrale, su Titani.TV.

