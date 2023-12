San Marino Academy. Under 22, Nicko Sensoli in prestito al San Giuliano City fino a fine stagione

È tempo di mercato in casa San Marino Academy Under 22. Questa mattina infatti è stato trovato l’accordo per il prestito fino a fine stagione del centrocampista Nicko Sensoli al San Giuliano City, squadra che milita nel campionato di Serie D (girone D). Il giovane sammarinese, classe 2005, lascia dunque i Titani dopo un’ottima prima parte di stagione in cui ha confezionato quattro reti ed un assist.

Il passaggio del giocatore in un campionato italiano di livello è dunque uno dei primi frutti raccolti dal progetto San Marino Academy Under 22. Un progetto che vuole valorizzare sin da subito i propri talenti con la volontà di farli crescere maggiormente verso nuove ed importanti realtà. La dirigenza e staff della San Marino Academy augura il meglio al giovane centrocampista sammarinese.

Ufficio Stampa