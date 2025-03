San Marino Accademy. Femminile: Nicole Ciavatta è una nuova Titana

Intraprendenza e voglia di migliorarsi sono i fattori che hanno ispirato le ultime scelte di Nicole Ciavatta. Da quella di trasferirsi, lo scorso anno, dalla familiarissima Riccione a Padova, a quella di provare il salto, quest’anno, dalla Serie C alla Serie B. “Quella di Padova è stata la mia prima esperienza fuori casa e mi ha fatto crescere molto – fa sapere la classe 2002 – Direi a livello personale ancor prima che come calciatrice. Avevo giocato quasi sempre a Riccione, che era diventata un po’ la mia comfort zone. Avevo bisogno di mettermi in gioco e di trovare stimoli e prospettive nuove. Sono stata molto contenta di averlo fatto. Venire a San Marino significa per me alzare l’asticella. Qui ho a che fare con persone che hanno più esperienza di me, che si sono misurate con campionati superiori alla Serie C, e quindi sarà una grossa opportunità per migliorarmi e crescere. Mi aspetto di essere sempre sotto pressione e so che dovrò dimostrare tanto. Sono ottimi stimoli. E poi potrò osservare le compagne più esperte e più brave, e da loro imparare.”

Se parlassimo di fantacalcio, Nicole sarebbe ‘listata’ come difensore. Anche se quello non è l’unico ruolo in repertorio. “Nasco come esterno alto ma nel tempo mi sono adattata come terzino. Naturalmente gioco dove c’è bisogno, non mi formalizzo sul ruolo. In più, cambiare ruolo ogni tanto aiuta ad evolversi, e quindi ben venga. Il mio modo di pormi con le compagne? Penso di essere una persona umile e che sa osservare gli altri. Spero che nel gruppo vengano apprezzate queste mie caratteristiche, che io cercherò di usare per migliorarmi tecnicamente e tatticamente. Voglio dimostrare che in questo contesto ci posso stare bene.”

Benvenuta, Nicole!

Ufficio Stampa