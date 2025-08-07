San Marino accelera sul prestito saudita: “Il contratto è pronto, ora o mai più”. Il Segretario Pedini Amati vuole velocizzare l’iter

L’avvio del tanto discusso prestito dall’Arabia Saudita sembra essere finalmente alle porte. A dirlo e? il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, che ha dichiarato a San Marino RTV che il contratto sara? pronto “fra circa due mesi”

Progetti in ballo: aviosuperficie di Torraccia e nuovo ospedale Le risorse offerte dal Fondo Saudita per gli Investimenti si divideranno tra la realizzazione dell’aviosuperficie di Torraccia, destinata a sviluppare voli per turismo e aviazione generale, e la costruzione di un nuovo ospeda- le di Stato.

Nello specifico per l’Aviosuperficie: la cifra complessiva prevista era di circa 29 milioni di dollari, ma Pedini Amati sottolinea che probabilmente saranno utilizzati solo 3,5 milioni, con il resto destinato all’ospedale. Il tasso del prestito sarebbe dell’1,5% su 18 anni. Per l’Ospedale di Stato: il progetto preliminare, gia? commissionato al Politecnico di Milano, e? stato esaminato da una delegazione saudita nella visita di gennaio-febbraio 2024. L’importo previsto supera gli 50 milioni di euro.

Le condizioni: prima l’aviosuperficie, poi l’ospedale