San Marino accende i motori: arriva la “Mille Miglia in Moto” che si snoda tra i borghi più belli della Penisola

È stato presentato ufficialmente questa mattina, nella sede della Segreteria di Stato per il Turismo, l’atteso evento “Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia”, che dal 16 al 21 giugno 2025 condurrà motociclisti e appassionati in un affascinante percorso tra le meraviglie del nostro Paese, toccando anche il cuore della Repubblica di San Marino.

L’incontro ha visto una partecipazione calorosa e numerosa, a testimonianza del forte interesse che ruota attorno a questa iniziativa. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha accolto i presenti con entusiasmo, sottolineando il profondo legame tra San Marino e i valori di libertà, storia e passione che l’evento intende celebrare.

Un tuffo nel passato e un omaggio ai grandi del motociclismo

La Mille Miglia in Moto non è soltanto un itinerario turistico o una rassegna motoristica, ma una vera esperienza di memoria e identità. Durante la presentazione sono stati evocati con emozione i nomi dei grandi campioni, come Renzo Pasolini, ricordato anche attraverso la presenza della sua famiglia, e Pierpaolo Bianchi, pluricampione del mondo, che ha partecipato attivamente alla conferenza. Presente anche Manuel Poggiali, due volte iridato e orgoglio sportivo della Repubblica di San Marino, che rappresenta oggi un simbolo vivente del motociclismo sammarinese nel mondo.

Borghi e motori: un binomio d’eccellenza

A raccontare il senso più profondo dell’iniziativa è stato Amato Mercuri, Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dei Borghi più Belli d’Italia, affiancato da numerosi sindaci e rappresentanti dei Comuni coinvolti nel percorso. A impreziosire l’occasione, la partecipazione di Osvaldo Bevilacqua, volto noto della divulgazione culturale e Ambasciatore mondiale dei Borghi, nonché Ministro Plenipotenziario per la Repubblica di San Marino.

Un appuntamento che parla al cuore del Paese

La Mille Miglia in Moto si propone come un viaggio lento, consapevole e appassionato, che vuole unire il rombo delle motociclette alla quiete e al fascino dei piccoli centri italiani. Un modo diverso per raccontare il nostro territorio, riscoprendo scorci unici e valorizzando il patrimonio artistico, culturale e umano custodito nei borghi storici.

Prossima tappa: Roma

Il percorso organizzativo proseguirà con una nuova conferenza stampa fissata per il 3 giugno alle ore 11, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. Un altro momento chiave per condividere l’ambizione e la portata di un evento che promette di essere molto più di una semplice rassegna motoristica.

La Repubblica di San Marino si prepara quindi ad accogliere con orgoglio questa tappa della Mille Miglia in Moto, portando con sé la sua storia millenaria e la passione per le due ruote. Un’occasione imperdibile per i cittadini, i turisti e tutti gli amanti delle emozioni su strada.