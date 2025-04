San Marino accoglie una troupe televisiva dalla Svezia 

San Marino, 11 aprile 2025 – L’Ufficio del Turismo rende noto che da domenica 13 a martedì 15 aprile, una troupe dell’emittente pubblica svedese SVT sarà a San Marino per effettuare delle riprese per il tv-show “On the Right Track”.

“On the Right Track” è un quiz in onda ogni venerdì sera che porta gli spettatori in giro per il mondo con filmati di viaggi in treno, musica locale e aneddoti divertenti.

La troupe inizierà il suo lavoro a San Marino nella giornata di domenica quando incontrerà la Federazione Balestrieri Sammarinesi. Lunedì sono in programma le riprese in Centro Storico includendo le location più iconiche e più identificative tra le quali le Torri e Piazza della Libertà. Martedì nella mattinata si concluderanno le riprese in Centro Storico mentre nel pomeriggio ci sarà l’appuntamento a Serravalle con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

Un’importante occasione di visibilità per San Marino nell’area scandinava che certamente susciterà l’interesse e la curiosità degli spettatori verso il nostro Paese.

Ufficio Stampa