San Marino. Accordo di Associazione con l’UE. Parla il capo del governo di Andorra Xavier Espot: ”No, se l’Europa lo porta avanti su questioni delicate!”

”È importante notare che non è stato raggiunto alcun accordo sul partenariato se l’Europa lo porta avanti in questioni delicate. Non accetto a scatola chiusa quello che mi viene proposto perché devo firmare entro la fine dell’anno perché il Governo è nato per quello”.

È un progetto che almeno non dobbiamo buttare sul fuoco in anticipo. Se poi si scopre che la soluzione in materia di immigrazione e telecomunicazioni è distorta o che non si spostano dalla prima posizione nei servizi finanziari, noi saremo i primi a dire loro con rammarico di no. Siamo molto dispiaciuti, ma non porteremo l’accordo così com’è per ratificarlo al Consiglio Generale o ad un referendum.”

Xavier Espot, Capo del Governo

Video completo:

https://www.andorradifusio.ad/noticies/espot-obre-porta-no-hagi-acord?fbclid=iwar11vqb9nbj1e42bhyfchfucfvagtksnlkpqwt52nysc67bkpgtwdhzv5eo