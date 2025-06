San Marino, Accordo di Associazione con l’UE. Vacilla la “proposta Macron” che complicherebbe l’iter di approvazione comunitario: emedamento per un accordo “non misto”

Mentre San Marino si avvicina a una svolta cruciale nei negoziati con l’Unione Europea per l’accordo di associazione, il quadro politico comunitario si fa sempre più chiaro e favorevole, ma non privo di delicate complessità.

Nelle ultime settimane, un importante passo avanti è stato segnato dalla proposta di un emendamento presentato al Parlamento Europeo dalla eurodeputata Laura Ballarín, del gruppo Socialista e Democratico. Il testo mira a definire l’accordo con San Marino e Andorra come un “accordo non misto”, semplificando così il percorso di approvazione: ciò significa che il documento non richiederà la ratifica da parte dei parlamenti nazionali dei singoli Stati membri, ma solo l’approvazione da parte del Consiglio Europeo e del Parlamento di Strasburgo.

Per la Repubblica di San Marino, impegnata da anni in un processo complesso, questa semplificazione procedurale rappresenta una potenziale accelerazione verso l’ingresso nel mercato unico europeo, garantendo però obblighi chiari e condivisi, soprattutto in materia di libera circolazione, fiscalità e tutela dei consumatori. Un obiettivo che si inserisce nel solco delle riforme e dell’apertura internazionale che il Paese ha intrapreso, mantenendo salda la sua autonomia ma riconoscendo l’importanza di un dialogo stretto con Bruxelles.

Non è un caso che la posizione di San Marino sulla crisi ucraina, in linea con quella dell’UE e delle sanzioni contro la Russia, abbia inciso positivamente sulla percezione del Paese da parte delle istituzioni europee. La scelta politica di aderire a un ordine internazionale condiviso ha, infatti, rafforzato la credibilità e il peso geopolitico di San Marino in questa delicata fase negoziale.

Tuttavia, qualche prudenza resta. La Francia, uno degli attori chiave in sede europea, mantiene una posizione di riserva, timorosa che l’accordo possa rappresentare un precedente che favorisca trattamenti più vantaggiosi per microstati come San Marino rispetto a intese più complesse e controverse come quella con il Mercosur. Fonti diplomatiche confermano però che Parigi non opporrà un veto finale, pur confermando che il testo non è soggetto a rinegoziazioni.

Da Andorra arriva un messaggio di fiducia: il Capo di Governo Xavier Espot ha parlato di “progressi significativi” sotto la presidenza polacca dell’UE, un segnale che anche per San Marino si avvicina il momento di un accordo storico, il primo di questa portata per i piccoli Stati europei.

I prossimi passi sono definiti: si guarda a un accordo di competenza esclusiva dell’Unione Europea, che richiederà un iter rapido, limitato all’approvazione del Consiglio e del Parlamento Europeo. Ad Andorra, per esempio, è già previsto un referendum entro la legislatura in corso, mentre San Marino prepara il suo percorso di confronto politico e sociale interno.

Per i cittadini sammarinesi, ora più che mai, è il momento di comprendere le implicazioni di questa svolta, che rappresenta un ponte verso nuove opportunità economiche, sociali e istituzionali, ma anche una sfida a preservare la propria identità e autonomia all’interno di un contesto europeo in continua evoluzione.