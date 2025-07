San Marino. ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE nel comma comunicazioni. Righi (Motus): «C’è confusione, servono chiarezza e un referendum. Basta salti nel buio»

Intervenendo in Consiglio Grande e Generale, Fabio Righi (Motus) ha espresso forti perplessità sulla gestione dell’accordo di associazione tra San Marino e Unione Europea:

«C’è molta confusione e non viene rispettata la nostra carta costituzionale. Molti non sanno nemmeno che il T2 resterà in vigore: bisogna essere chiari!»