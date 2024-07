San Marino. Acquisizione Alluminio Sammarinese. La prima dichiarazione dell’avv. Patrizia Gigante (legale che ha condotto l’operazione di acquisizione)

Avv. Patrizia Gigante (legale che ha condotto l’operazione di acquisizione): “è stata un’operazione piuttosto complicata per dimensioni e tempi, ma che siamo soddisfatti di avere concluso nel migliore dei modi per consentire a tantissimi lavoratori di ritrovare certezze. Nei prossimi giorni perfezioneremo le attività del closing e siamo certi che l’ing. Giovanni Gemmani saprà trasformare anche questa operazione imprenditoriale in uno straordinario successo, caratterizzata in modo particolare per l’etica della condotta tenuta e dei fini perseguiti che hanno tracciato il percorso di questa acquisizione fin dal suo incipit”

