“San Marino ad Expo 2025 Osaka: il Padiglione che ci rende orgogliosi”

Al via la mostra che celebra la straordinaria avventura sammarinese all’esposizione universale in Giappone

San Marino, 1° settembre 2025 – Un’occasione imperdibile per rivivere l’energia e l’orgoglio di un’avventura internazionale: martedì 9 settembre 2025, alle ore 18.00, presso la Galleria Cassa di Risparmio, nel cuore del centro storico, si terrà l’inaugurazione della mostra “San Marino ad Expo 2025 Osaka: Noi siamo montagne”.

L’esposizione – a ingresso gratuito e aperta per tutto il mese di settembre – ripercorre l’intero cammino della Repubblica del Titano all’Expo 2025 di Osaka, tra creatività, identità e visione.

L’evento inaugurale vedrà la partecipazione dei protagonisti di questo entusiasmante progetto: La Segreteria di Stato per il Turismo, i rappresentanti del Commissariato Expo, dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di AASLP, di Poste San Marino e di Studio Jam. Saranno loro a raccontare al pubblico le tappe salienti di questa straordinaria esperienza: dal motivo che ha spinto San Marino a prendere parte a una delle più grandi manifestazioni internazionali, alla nascita del padiglione, ideato e realizzato grazie al talento degli studenti del corso di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese, selezionati attraverso un concorso creativo.

La mostra offrirà uno sguardo sul concept del padiglione, sui suoi significati simbolici e sui valori che ne sono alla base, illustrando anche i risultati raggiunti in termini di pubblico e le iniziative in programma fino alla chiusura dell’Expo, il 13 ottobre prossimo.

In esposizione anche alcuni degli oggetti di design realizzati per lo shop ufficiale: pezzi che raccontano l’identità e l’originalità di San Marino nel mondo.

Un appuntamento pensato per far sentire ogni cittadino sammarinese fiero del proprio Paese, e per offrire al pubblico un’opportunità unica di scoprire il dietro le quinte del progetto.

L’ingresso all’evento inaugurale e alla mostra è libero e gratuito.