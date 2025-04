San Marino. Addio a Stefano Ugolini, Presidente della Federazione Balestrieri

È una giornata triste, in Repubblica, per la scomparsa di Stefano Ugolini – Presidente della Federazione Balestrieri. La FSGC intende esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande sconforto. Insieme alla Federazione Balestrieri, grazie anche e soprattutto alla grande capacità, disponibilità e dedizione del suo Presidente, sono state avviate più d’una collaborazione negli anni recenti. Una su tutte, quella che ha sancito la presentazione della maglia della Nazionale nel maggio 2018 – impreziosita dal talento e dal virtuosismo di tiratori, sbandieratori e musici della Federazione Sammarinese Balestrieri.

FSGC