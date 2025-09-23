San Marino. Aeronautica sammarinese sul tetto d’Europa: Cristian Selva è campione nell’Eurocup IMAC Advanced con una gara d’anticipo

La tappa di Udine dell’Eurocup IMAC 2025 regala una grande gioia ai portacolori sammarinesi e in particolare a Cristian Selva, che aggiudicandosi la gara friulana si laurea con una giornata di anticipo il titolo europeo di categoria Advanced.

Selva – che ha portato in gara il nuovo aereo elettrico da 2,5 mt. di apertura alare semi riproduzione del Giles G202 preparato dal compagno di squadra Sebastiano Silvestri – ha trionfato in due delle cinque manche previste, sconfiggendo l’italiano Nicodemo e l’ungherese Kunert che hanno vinto una manche a testa, mentre c’è stata soddisfazione anche per Massimo Selva, che ha trionfato nel programma acrobatico sconosciuto chiudendo poi al settimo posto finale. Cristian Selva ha partecipato anche alla categoria Freestyle, chiudendo in Top Ten.

“È una soddisfazione enorme per tutti noi – commentano dalla Federazione -. Stiamo puntando molto su Cristian, che con grande spirito di sacrificio si allena costantemente con tutti i suoi compagni per migliorarsi”.

Non finiscono qui gli appuntamenti per la Federazione Aeronautica Sammarinese: a ottobre si terrà l’ultima tappa dell’Eurocup IMAC in Francia, dove parteciperanno Cristian Selva e Sebastiano Silvestri che è in lotta per la vittoria della categoria Unlimited.

