San Marino. Agente di Polizia Civile Mattia Ceccoli investito nella notte tra venerdì e sabato sottoposto ad un intervento chirurghico di sette ore per salvargli la gamba. Ma il pericolo sono le possibili infezioni.

Nella notte di sabato 12 aprile 2025, intorno alle ore 3:00, un grave incidente ha coinvolto un agente della Polizia Civile di San Marino sulla superstrada all’altezza di Fiorina. L’agente, Mattia Ceccoli, 29 anni, stava effettuando i rilievi di un precedente sinistro causato da guida in stato di ebbrezza, quando è stato investito da un veicolo sopraggiunto a velocità sostenuta. ?

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha colpito violentemente l’agente, schiacciandolo contro l’auto di servizio. I soccorsi sono stati immediati: il personale sanitario del 118 ha stabilizzato Ceccoli sul posto prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Qui, l’agente è stato sottoposto a un intervento chirurgico di circa sette ore nel tentativo di salvare l’arto gravemente compromesso. Attualmente, è ricoverato in terapia intensiva, sedato e in prognosi riservata, mentre i medici monitorano attentamente il rischio di possibili infezioni.

L’investitore, un gendarme non in servizio in quel momento, in comprensibile stato di shock è stato sottoposto ai test per alcol e stupefacenti, come da prassi in questi casi. Le autorità competenti stanno conducendo indagini approfondite per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.