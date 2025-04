San Marino. Agli International Acqua Walking Beach Games bronzo per San Marino con Simone Saraceni

È stato un fine settimana ricco per la Federazione Sammarinese Atletica Leggera, che per la prima volta ha partecipato con una delegazione sammarinese agli International Acqua Walking Beach Games. La squadra biancazzurra, accompagnati da Chetty Mina e il tecnico Thierry Vanet, era composta da: Cinzia Battistini e Thierry Vanet,impegnati nei 50 metri pagaia; Simone Saraceni e Raffaella Fosca nei 200 metri; Roberta Cecchetti e Antonella Saraceni negli 800m dual, Giuseppe Parrotta e Maurizio Tamagnini 800m dual e la staffetta 4x50m con Scarponi, Battistini, Saraceni, Sacanna. Per San Marino è arrivato anche un ottimo risultato grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Simone Saraceni nei 200 metri, capace di imporsi contro atleti da Germania, Algeria e Italia. Buon risultato anche per Cinzia Battistini, quarta nei 50 metri. L’acqua walking è la disciplina che porta l’attività di corsa in acqua, utilizzando diverse dinamiche di velocità. La Marcia Acquatica è un’attività in pieno sviluppo e rientra nei cosiddetti sport naturalistici, ovvero quelle attività che si svolgono sia in modo amatoriale, sia in modo competitivo a diretto contatto con l’ambiente naturale.