San Marino al Festival Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”

Siamo orgogliosi di annunciare la partecipazione di San Marino Welcome alla XVI edizione del Festival Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”, tenutosi in Calabria, come rappresentante ufficiale della Repubblica di San Marino. La nostra DMC è impegnata nella promozione del territorio sammarinese come borgo di grande bellezza e valore culturale, in sinergia con le altre eccellenze italiane presenti nel network.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, insieme a David Bologna, Direttore Generale di San Marino Welcome, hanno sottolineato l’importanza di questa partecipazione, che rafforza il legame tra San Marino e i borghi italiani, custodendo tradizione, storia e sostenibilità.

San Marino è ora parte di un network che mette al centro lo sviluppo sostenibile e il turismo lento, valori condivisi dalla nostra DMC e dal nostro territorio, che continua a incantare con la sua unicità.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono a preservare e promuovere le meraviglie dei borghi italiani, e a coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario.