San Marino. Al Multieventi un weekend dedicato alle arti marziali, per la FESAM medaglie dal Kick Light e Karate

Sabato 18 e domenica 19 maggio si è svolta al Multieventi Sport Domus di Serravalle la dodicesima edizione della World Cup Martial Arts organizzata in collaborazione tra il team IASKA e la Federazione Sammarinese Arti Marziali. Alla manifestazione hanno partecipato circa settecento atleti, provenienti da San Marino, Italia, Israele, Spagna, Lussemburgo e Marocco, nelle varie discipline: Kick Boxing, Kick Light, Light Contact, Full Contact, K1, Mma Light, Mma Full e Karate. All’evento presenti anche Paolo Gherardi, presidente IAKSA, e Manuela Caironi Presidente FIGHT NET. Gli atleti del GTR Fight Team di San Marino sono stati guidati dai tecnici Roberto Gheorghita, Manuel Gasperoni e Luca Cervellini. Il primo a essere impegnato è stato Raul Celli, che nel K1, categoria 77 kg, perde alla terza ripresa dopo un match combattuto e intenso. Luca Gregoroni si deve arrende soltanto ai punti nel K1, categoria 58 kg. Soltanto ai punti si arrendono anche Alessandro Raschi e Lorenzo Moretti, entrambi impegnati nel Kick Light, categorie 75 e 84 kg. Nell’ultimo match arriva una prestigiosa medaglia d’argento con Milo Camorali, che nel Kick Light Juniores viene sconfitto solamente in finale. Oltre a queste discipline da combattimento quest’anno è stato presente anche il settore del Karate. Ottime prestazioni dai giovanissimi del Kata, che guidati dal maestro Claudio Giuliani e il supporto di Silvia Gennari e Davide Maiani hanno ottenuto numerose medaglie. Oro per Achille Mariotti, Mattia Palazzi e Cristel Battistini; argento per Giuli Cenni eOlivia Valetta e medaglia di bronzo per Sophia De Angelis. La manifestazione ha riscosso tanto successo ed è stato concordato di proporre San Marino come paese ospitante anche per la prossima edizione.