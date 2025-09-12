San Marino, al Podere Lesignano la Festa di Fine Estate tra gusto, musica e incontri tra comunità

Mercoledì 17 settembre il Podere Lesignano a Domagnano ospiterà la “Festa di Fine Estate”, organizzata dall’Associazione San Marino–Italia, con un programma all’insegna di sapori, musica e relazioni tra cittadini sammarinesi e italiani.

L’iniziativa, la prima di una serie pensata per rafforzare la collaborazione tra le due comunità, propone una serata di degustazioni e convivialità. Gli ospiti potranno assaporare le “Creazioni d’autore” dello chef Luigi Sartini, con piatti che combinano tradizioni italo-sammarinesi e creatività, accompagnati da vini selezionati da San Marino e dalle regioni italiane.

A rendere speciale l’atmosfera sarà la musica dal vivo del Quartetto GIOSTREMIA, mentre la location offrirà spazi di incontro e confronto tra vecchi e nuovi soci. La quota di partecipazione è di 35 euro, e le prenotazioni sono aperte all’indirizzo ass.sanmarinoitalia@gmail.com