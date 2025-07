San Marino, al via i lavori per il nuovo ascensore di Borgo Maggiore: migliorerà l’accessibilità al centro storico

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo ascensore pubblico a Borgo Maggiore, un’opera strategica pensata per migliorare la mobilità pedonale e abbattere le barriere architettoniche. A darne notizia è la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, che annuncia l’intervento come “un passo concreto per ricucire il tessuto urbano e migliorare la qualità della vita”.

Il nuovo impianto collegherà direttamente il parcheggio di Campo della Fiera e la stazione della funivia con Via Oddone Scarito e il Centro Storico di Borgo Maggiore, sito riconosciuto patrimonio UNESCO. L’obiettivo è quello di garantire un collegamento efficiente tra i principali punti d’accesso dell’area, valorizzando al contempo il paesaggio urbano retrostante.

«Si tratta di un’infrastruttura pensata per eliminare le barriere architettoniche, garantendo a tutti l’accesso ai luoghi pubblici», sottolinea la Segreteria, che descrive il progetto come un intervento di pregio, capace di armonizzarsi con l’ambiente e accrescere il valore dell’intera zona.

Il nuovo ascensore si inserisce in una più ampia visione di città accessibile e sostenibile, come spiegato ancora dalla Segreteria: “Continuiamo a lavorare con attenzione e sensibilità verso le esigenze della cittadinanza, mettendo al centro l’accessibilità, la vivibilità e la tutela del territorio”.