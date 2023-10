Al via il PREMIO CHEF ANNO 2023. Si parte con il botto, Il primo chef in gara è GRAZIANO CANAREZZA del Ristorante CESARE del Centro Storico di San Marino

Iniziamo questa importante gara enogastronomica per far conoscere le eccellenze sammarinesi con uno dei top chef sammarinesi: Graziano Canarezza, del rinomato Ristorante CESARE nel Centro Storico di San Marino, che dà il via questa sera a questa straordinaria avventura culinaria.

Quest’anno, tra i partecipanti, troviamo nomi altisonanti della scena gastronomica sammarinese.

A confermare la loro presenza rispetto all’anno precedente, il Premio Chef Anno 2022, ci sono Gianluca Francioni dell’Osteria Da Giulio, Andrea De Masi e Michele Monteleone dello Smaller e Cristian Battarra di Amici FunStation.

Inoltre ci sono alcune nuove entrate di risonanza, come Ottavio Renzi del Ristorante Il Ghetto da Ottavio, Mario Liotta del Ristorante Il Piccolo e il già menzionato Graziano Canarezza del Cesare che ci ospiterà questa sera. Ma non escludiamo sorprese dell’ultimo minuto, anche se siamo già oltremodo entusiasti del notevolissimo livello di tutti i partecipanti.

Questa competizione si preannuncia davvero interessante, incentrata sulla qualità e sulla ricerca di ingredienti di alto livello. La finalità di questo evento è far conoscere le eccellenze della ristorazione e della produzione locale di San Marino come peraltro siamo già riusciti lo scorso anno, e speriamo che quest’anno si possa bissare il successo avuto nel 2022.

Inoltre siamo lieti di confermare la partecipazione della Cantina di San Marino, con i suoi prelibati vini sammarinesi, che aggiungeranno un tocco speciale all’esperienza culinaria.

Cominciamo con il piede giusto, affidandoci alle abilità dello chef Graziano Canarezza del Ristorante CESARE di San Marino.

Nel corso dell’evento, pubblicheremo non solo video dell’evento stesso, ma anche una galleria fotografica per catturare l’essenza di questa straordinaria serata.”

Media partner, oltre GiornaleSM che ha organizzato l’evento, La Serenissima che con il suo editorialista David Oddone saprà coinvolgerci e farci partecipare a questa eccezionale esperienza culinaria.

