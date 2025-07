San Marino, al via la 43a edizione dei Soggiorni Culturali per i giovani sammarinesi all’estero. Beccari: manteniamo “vivo e costante il rapporto con i propri cittadini residenti al di fuori dei confini”

Ha preso ufficialmente il via oggi, lunedì 14 luglio, presso la Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, la 43^ edizione dei Soggiorni Culturali, iniziativa rivolta ai giovani sammarinesi residenti all’estero e promossa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. L’edizione 2025 si protrarrà fino al 1° agosto e coinvolgerà 33 partecipanti, provenienti da tre dei quattro anelli della Consulta: argentino, francofono e statunitense. Non è presente, per questa edizione, l’anello italiano.

A dare il benvenuto ai partecipanti è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che ha inaugurato la nuova edizione sottolineando il valore e l’attualità del progetto: «I Soggiorni Culturali rappresentano un’occasione significativa per trasmettere alle nuove generazioni il legame con il Paese d’origine». Il Presidente della Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero, Otello Pedini, ha invece inviato un messaggio di saluto, letto durante l’apertura ufficiale dei lavori.

A guidare i ragazzi in questo percorso formativo e culturale saranno Matteo Ragone, coordinatore, e Irene Mazza, tutor, entrambi vincitori del bando di selezione. Per le prossime tre settimane, i giovani alterneranno lezioni, attività e laboratori, con un ampio programma che prevede l’apprendimento avanzato della lingua italiana, approfondimenti sulla storia sammarinese e le sue istituzioni, e momenti ludici, ricreativi e sportivi.

Il programma didattico sarà curato da funzionari del Dipartimento Affari Esteri, docenti ed esperti per materia, con l’obiettivo di consolidare l’identità culturale sammarinese e rinsaldare il legame tra la Repubblica e le sue comunità all’estero. A tal fine, i partecipanti avranno anche modo di vivere esperienze di ospitalità presso due realtà associative del territorio italiano: la Comunità Sammarinese del Veneto e l’Associazione tra cittadini sammarinesi di Rimini – Gente del Titano.

Uno dei momenti istituzionali più attesi sarà l’Udienza Ufficiale con gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, fissata per il prossimo 22 luglio presso Palazzo Pubblico.

Come da tradizione, al termine del soggiorno saranno selezionati tre partecipanti meritevoli che avranno il diritto di accedere alla 52^ edizione della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, prevista per il mese di ottobre.

Con questa iniziativa, ha ribadito Beccari, «si rinnova l’impegno della Repubblica di San Marino a mantenere vivo e costante il rapporto con i propri cittadini residenti al di fuori dei confini nazionali».