San Marino. Al via la circolazione sulla Rotatoria di Domagnano alla Serenella

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica di aver terminato i lavori per la realizzazione della seconda rotatoria sperimentale di Domagnano, all’intersezione di Via Ornera con Via Venticinque Marzo.

E’ stato chiuso l’attraversamento della superstrada in corrispondenza dell’incrocio di Via Francesco Flora, pertanto tutti i conducenti provenienti da Torraccia e diretti in Città dovranno raggiungere la rotatoria per invertire il senso di marcia in completa sicurezza.

Su richiesta dei residenti, espressa durante la serata pubblica organizzata dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente in occasione della presentazione del progetto, in accordo con la Giunta di Castello di Domagnano e confermato nel gruppo Sicurezza Stradale, per una maggior sicurezza sono state chiuse le vie di accesso a monte e di uscita a valle su Via Ornera, per cui l’unica possibilità di accesso alla Via è dalla rotatoria mentre l’uscita sulla superstrada è consentita al momento anche tramite l’uscita posta a monte della rotatoria stessa.

La fase sperimentale e di osservazione della circolazione consentirà ai tecnici di valutare possibili migliorie.

Nel prossimo mese di Gennaio verrà chiuso anche l’attraversamento della superstrada in corrispondenza di Via Giosuè Carducci e Via Michele Bucci. Con questo intervento, che si aggiunge alla rotatoria dei Tavolucci e della Croce, si completa la fase operativa del Progetto Strade Sicure voluto dalla Segreteria di Stato per il Territorio, nella parte che prevede la chiusura degli attraversamenti veicolari della superstrada ritenuti più rischiosi e sede di incidenti anche mortali.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Rivolgo un ringraziamento a tutti i tecnici dell’Azienda ed operatori che in queste 4 settimane, nonostante il maltempo e gli imprevisti, hanno lavorato incessantemente per riuscire ad aprire la circolazione sulla rotatoria prima del periodo natalizio, limitando al massimo i disagi alla viabilità. E’ stato possibile grazie alle alte competenze ed esperienza di tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita. Un importante lavoro di squadra che è stato condotto con sapienza e maestria, possibile quando tutti, dal primo all’ultimo, uniscono le forze nella stessa direzione.”.

SAN MARINO, 22 dicembre 2023

AASLP