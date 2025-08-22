San Marino, al via la corsa alle Giunte di Castello: elezioni fissate per il 23 novembre

San Marino si prepara a eleggere le Giunte di Castello: il Decreto Reggenziale n. 109, promulgato oggi, 22 agosto 2025, ha ufficializzato la data del voto, confermando le previsioni e aprendo ufficialmente la stagione elettorale. I seggi saranno aperti domenica 23 novembre 2025, quando cittadini sammarinesi e residenti stranieri da almeno dieci anni saranno chiamati a scegliere i nuovi organi di governo dei Castelli.

Si tratta di una conferma della riforma introdotta nel 2020, che per la prima volta ha permesso anche agli stranieri con lungo periodo di residenza di partecipare attivamente alla vita politica locale. Un’opportunità che amplia la rappresentanza e invita a un coinvolgimento più ampio della comunità.

Nei giorni precedenti, Roberto Ercolani, Capitano di Castello di Serravalle e portavoce della Consulta dei Capitani, aveva rivolto un appello alla cittadinanza e al governo, sottolineando la necessità di contrastare la tendenza alla diminuzione della partecipazione al voto. Un invito raccolto dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, che ha confermato l’impegno dell’Esecutivo a sostenere il dibattito elettorale e a promuovere la mobilitazione dei cittadini.

Le elezioni del 23 novembre rappresentano così un momento centrale per la vita delle comunità locali: non solo un appuntamento amministrativo, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di partecipazione e di appartenenza dei residenti, cittadini e stranieri, al futuro dei Castelli sammarinesi.