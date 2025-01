San Marino. Al via la Seconda Edizione della Wonderbay Business Padel Cup, il Torneo di Padel per aziende

Serravalle (RSM), 27 giugno 2024 – È iniziata venerdì 14 giugno con una prima serata inaugurale la Wonderbay Business Padel Cup, la seconda edizione del Torneo di Padel organizzato da Wonderbay e riservato ad aziende della Repubblica di San Marino.

La competizione si svolge nel centro sportivo sammarinese Wonderbay e quest’anno porta sui campi da gioco 10 squadre composte dai dipendenti di diverse imprese: Alutitan, Tecnoal, AC&D? Group (squadra formata da AC&D Solutions, Mondo Immagine Travel, San Marino Welcome, Plus Training System), Audi Reggini, BAC, Colombini Group, Movimento Sportivo Ricreativo ISS – Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, Karnak e Myo Spa, Marlù Gioielli e SIT Group.

La prima manche del torneo è già stata disputata, ma il risultato finale è ancora tutto da scrivere.

Il calendario di incontri si protrarrà infatti fino al mese di luglio, con partite fissate per tutti i mercoledì e i giovedì sera, in un tour de force che si concluderà con la finalissima di giovedì 24 luglio, che porterà sul podio le tre migliori squadre della competizione.

L’idea della Wonderbay Business Padel Cup nasce per dare alle aziende la possibilità di organizzare un evento di team building per i propri dipendenti e, allo stesso tempo, fare networking tra imprese in un contesto diverso dal quotidiano.

Le aziende possono inoltre contare sulla visibilità fornita dalla copertura mediatica dell’evento: i momenti salienti del torneo sono infatti raccontati giorno dopo giorno attraverso i profili ufficiali Facebook e Instagram del Wonderbay.

Chi lo desidera può seguire gli incontri anche dal vivo!

Per maggiori informazioni

Telefono: (+378) 0549 904168

E-mail: [email protected]

Profilo Instagram Wonderbay: https://www.instagram.com/wonderbaysanmarino

Pagina Facebook Wonderbay: https://www.facebook.com/wonderbaysanmarino