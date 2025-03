San Marino. Al via le adesioni per il Premio Chef dell’Anno 2024! Già i primi riscontri con una new entry. Scopri chi è!

A San Marino è iniziata la corsa per l’adesione al prestigioso Premio CHEF DELL’ANNO 2024, dato che quest’anno i posti sono limitati, un evento che celebra l’eccellenza culinaria e che già sta attirando l’attenzione di numerosi chef e ristoratori del territorio.

La competizione, che punta a mettere in luce il talento e la creatività dei professionisti della cucina sammarinese, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona tavola e per i lettori di GiornaleSM e del quotidiano La Serenissima (media partner).

Diversi chef e ristoratori hanno già confermato la loro partecipazione al Premio Chef dell’Anno 2024. Tra le nuove adesioni spicca quella del Ristorante Il Passetto, con la sua chef Cristina, che si aggiunge alla competizione con l’obiettivo di mettersi alla prova e conquistare il titolo di miglior chef dell’anno 2024.

L’iniziativa, promossa da GiornaleSM e dal suo direttore Marco Severini, rappresenta una vetrina fondamentale per la gastronomia locale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esibire il proprio talento e di contribuire alla valorizzazione della tradizione culinaria sammarinese.

Il Premio Chef dell’Anno 2024 non è semplicemente una competizione, ma rappresenta anche un’importante occasione per promuovere l’innovazione e la qualità nella ristorazione.

Quest’anno, la sfida si svolgerà con una nuova formula: solo tre dei dieci giurati – GIURIA TOTALMENTE RICONFERMATA che vede come presidente il dott. Marino Albani, vicepresidente il blogger Samuele Vergari e come segretario il nostro direttore Marco Severini – , che si alterneranno nelle varie serate, faranno visita agli chef e ai ristoratori partecipanti. Durante queste visite, i candidati metteranno alla prova le loro competenze tecniche e creative, con particolare attenzione alla presentazione dei piatti e all’utilizzo di ingredienti di alta qualità. Questa struttura permette una valutazione più dinamica e attenta, riflettendo la capacità dei partecipanti di adattarsi e brillare sotto diverse prospettive.

Se sei uno chef o un ristoratore sammarinese, questa è l’occasione perfetta per farti conoscere e per confrontarti con i migliori professionisti del settore. Le iscrizioni sono ancora aperte, e la partecipazione a questo evento potrebbe rappresentare un’importante svolta nella tua carriera.

Invia subito un messaggio normale o whatsapp

al 337.1006927

Non perdere l’opportunità di essere protagonista del Premio Chef dell’Anno 2024.

Iscriviti e unisciti agli altri talenti della cucina sammarinese in questa sfida all’insegna del gusto e della creatività!

leggi anche: