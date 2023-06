San Marino. Al via un importante progetto formativo per il personale amministrativo ISS

Un progetto di alta formazione per il personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale: è quanto ha preso avvio oggi attraverso un percorso che per i prossimi due mesi prevede numerosi corsi e momenti di formazione per il personale amministrativo e dell’area riguardante il personale in Staff e dei Servizi Comuni.

In totale, il corso è rivolto a oltre 140 risorse umane, tra responsabili, collaboratori, dirigenti e personale di front office. Il percorso formativo previsto, mira a fornire elementi manageriali per una corretta e ordinata gestione interna dei processi; a sviluppare le competenze specifiche e le capacità di delega e per predisporre una corretta misurazione e gestione del clima organizzativo.

Relatori dei diversi ambiti formativi in cui è suddiviso sono: il dott. Salvatore Calabretta, presidente Nucleo di Valutazione ISS, i dottori Giovanna Baraldi e Nicola Rosato, componenti del Nucleo di Valutazione ISS e il dott. Franco Balestrieri, formatore esterno. Oggi la tavola rotonda inaugurale, coordinata dal Direttore Generale ISS Francesco Bevere e alla quale hanno preso parte il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta, il Responsabile UOS Formazione ISS Francesco Biordi, il Presidente del Nucleo di Valutazione ISS Salvatore Calabretta, il Direttore Generale della Funzione Pubblica Manuel Canti e il Membro Nucleo di Valutazione ISS Nicola Rosato. La formazione è obbligatoria per il personale ISS sanitario e socio-sanitario secondo la legge, ma è altrettanto importante per il personale amministrativo e rientra tra le attività previste e finanziate dal Piano Formativo Annuale (PAF) predisposto dalla U.O.S. Formazione, Comunicazione, URP, Qualità e Accreditamento dell’ISS.

“Il personale amministrativo – spiega il responsabile della Formazione ISS, Francesco Biordi – è una risorsa fondamentale per l’Istituto, senza il quale anche l’attività del personale sanitario e socio-sanitario non potrebbe svolgersi al meglio. Risulta quindi essenziale per chi si relaziona con l’utenza, per chi ha ruoli amministrativi di responsabilità o dirigenza, prevedere adeguati corsi di formazione e aggiornamento al fine di garantire il miglior funzionamento della complessa realtà organizzativa dell’ISS, in quanto è noto a tutti che la differenza la fanno proprio le persone”.

“Ringrazio tutto il personale oggi qui presente e che prenderà parte a questo importante attività – dichiara il Direttore Amministrativo Marcello Forcellini –. Abbiamo voluto fortemente questo corso per ribadire come, l’Istituto Sicurezza Sociale, non si regga solo sulle attività di medici e personale sanitario. Tutte le risorse umane di cui l’ISS è composto sono importanti e collaborano insieme alla fornitura di servizi d’eccellenza”.